絕非運氣不好！大S離世真相今晚公開 韓醫嘆：早在生產時就埋下禍根

韓綜團隊直擊具俊曄在大S墓前敬拜的身影。 圖：翻攝自《셀럽병사의 비밀》頻道（名人生老病死的祕密）

[Newtalk新聞] 藝人大S徐熙媛逝世屆滿一週年，韓國KBS電視台特別節目《名人生老病死的祕密》將於今(3)晚播出，透過醫學視角剖析這場悲劇。節目預告中，耳鼻喉科醫師直言，徐熙媛的離世並非單純流感引發肺炎，而是與其先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」及生產時曾患的子癲前症高度相關，這些病史讓病毒侵襲後的併發症風險遠高於常人。

去年大S徐熙媛2月在日本與家人旅遊途中，因流感轉肺炎驟逝的噩耗，韓國《名人生老病死的祕密》節目邀請耳鼻喉科專科醫師李洛俊（이낙준，音譯）進行專業解讀。李洛俊分析，一般人感染流感或許能痊癒，但對於有心臟基礎疾病的患者而言，病毒攻擊引發的連鎖反應截然不同。他強調，徐熙媛過去生產時經歷的妊娠中毒症病史，加上先天心臟問題，是導致病情急轉直下的關鍵因素，這在醫學上其實早有跡可循。

就在節目播出前夕，徐熙媛的丈夫具俊曄昨(2)日選在愛妻離世一週年這天，前往金寶山追思園區。他為親手設計製作的紀念雕像舉行揭幕儀式，象徵這段橫跨20年的情緣永恆不滅。

儀式現場，具俊曄朗讀親筆信時情緒一度潰堤。他表示自己每天早上在空蕩房間醒來，至今仍分不清是夢境或現實，開車時只要想起妻子喜愛的食物，淚水便止不住地流。韓媒更直擊，具俊曄喪妻後悲痛欲絕，身形暴瘦，但無論是暴雨或烈日，他每天都會堅持到墓園，帶上一杯妻子生前最愛的咖啡與親手做的料理，風雨無阻。

這段相隔20年卻短暫的婚姻故事，將在韓國時間晚間8點30分於KBS2頻道播出的節目中完整呈現。除了公開具俊曄與大S的夫妻點滴，醫學專家也將同步揭露詳細的病理分析，為這起震驚演藝圈的憾事提供醫學解答。

