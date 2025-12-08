「絞得只剩一條腿」安徽草場維修工掉粉碎機 母目睹崩潰

安徽淮北一名男子上個月在草場維修粉碎機時，粉碎機突然啟動，男子被捲入機內，當場死亡。家屬表示，男子的母親亦在草場工作，親眼目睹相關過程，情緒近乎崩潰；目前正在跟草場談賠償。

綜合九派新聞、新京報報導，死者妻子王女士回憶稱，當天接到通知後趕到現場時，消防人員已開始拆解粉碎機。「消防員完全拆開後才找到他，整個人只剩下一條腿。」王女士表示，婆婆當時就趴在機器底下查看，「全部是血」，場面極其慘烈。

據王女士介紹，丈夫到草場工作不足20天，主要負責照看機器，過去也曾協助維修。「老闆讓他去拉閘維修，不知道當天怎麼就出了事」，她說。

草場經營者姚先生在接受採訪時承認，事故發生時粉碎機並未切斷電源，且死者維修時攜帶了遙控器，「他上機器時帶著遙控器，一碰到遙控器，機器就啟動了」。姚先生表示願意賠償，但具體金額雙方多次協商未果。

王女士透露，草場方面最初僅願賠償10萬元人民幣，後在協調下提高至50萬元人民幣（約7.12萬美元），但要求分三年支付，她無法接受。「現在家裡只剩我、婆婆和四個月大的孩子，沒有任何收入來源，他人還在殯儀館。」她指出，由於協調破裂，家屬已準備提起訴訟。

百善派出所工作人員此前向媒體表示，事件屬意外，警方已向家屬作出說明。然而王女士堅稱，事故與草場長期未改善安全環境直接相關。

法律界人士亦指出草場可能需承擔主要責任。河南澤槿律師事務所主任付建表示，草場在設備未斷電的情況下安排工人維修，且未事先提示安全隱患，未能提供安全作業環境，「對死亡後果存在主要過錯，需承擔大部分甚至全部的賠償責任」。賠償範圍包括喪葬費、死亡賠償金、被扶養人生活費等。他補充說，若後續調查發現草場存在長期忽視安全管理、設備缺乏必要防護裝置等重大隱患，且與事故存在直接因果關係，相關責任人可能涉嫌重大責任事故罪。

目前，王女士正準備透過訴訟維權。

