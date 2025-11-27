絞肉機女神意外爆蘿拉3年「天文數字」刷卡紀錄！ 引來蔡阿嘎親回：再請律師與您聯繫

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

百萬YouTube網紅蔡阿嘎自2024年與前員工蘿拉發生「AB合約背叛」風波，截至今（2025）年3月蘿拉僅透過法院強制執行與資產扣押方式被動償還約80萬元。如今另一名網紅「絞肉機女神」意外曝光蘿拉過去3年以來的刷卡紀錄，引發網友熱議。

絞肉機女神近期與醫師王姿允鬧翻，絞肉機女神在Threads上發文寫下：「我要求蘿拉把所有刷卡紀錄調出來，一條一條攤在陽光下檢視。當時，她在我面前哭得聲淚俱下，稀裡嘩啦。」並表示對於她們與蔡阿嘎之間的恩怨，也聽了不少。

絞肉機女神不但意外揭露蘿拉過去3年帳單，她更怒批：「看著那些天文數字的亂刷紀錄，妳有什麼資格哭？你在哭什麼？沒出息！」她說，任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火。貼文發布後引起網友熱議，連蔡阿嘎也親自在貼文底下回覆：「後續會再請我方律師與您聯繫。」

