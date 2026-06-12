絞肉機一灘血！26歲男魚池旁操作機具「失手」出意外 手臂遭攪爛尋嘸斷肢
雲林縣崙背鄉12日上午發生駭人作業意外，26歲林姓男子在魚池旁操作絞肉機時，右上肢不慎遭機具捲入，導致整隻手臂當場斷離。更令人震驚的是，消防人員到場後遍尋不著斷肢，初步研判可能已遭機具絞碎。林男雖身受重傷，意識仍保持清醒，甚至自行報案求救，經緊急止血處置後送醫搶救，詳細事故原因仍待相關單位調查釐清。
消防局表示，上午10時29分接獲林男自行報案，指稱在崙背鄉某魚池前發生絞肉機作業意外，救護人員到場後發現，林男右上肢已嚴重斷離，但意識仍清醒，由於現場未發現遭截斷的肢體，初步研判斷肢可能已被絞肉機捲入並絞碎，無法尋獲，救護人員緊急進行止血與相關急救處置後，迅速將傷者送醫治療。
警方及相關單位後續將調查現場機具操作及安全防護措施是否符合規定，釐清事故發生原因。
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