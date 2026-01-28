給下一輪太平盛世的備忘錄
在一九八○年代後崛起的台灣女作家行列之中，平路向來就最具有後現代批判精神，也是最勇於創新實驗的一位。但值得玩味的是，平路的前衛姿態卻不見得是在「向前看」，反倒是恰恰相反，她經常透過記憶來頻頻回首，對於消逝在時間之中的過往，總是耿耿於懷、念茲在茲。
《行道天涯》便是這樣一部回顧歷史之作，而且選取的正是二十世紀現代史的關鍵性時刻，從一九二四年底孫中山搭「北嶺丸」從日本神戶回到中國──一段他生命中最後的旅程開始，從此經由孫中山、宋慶齡的視角，交互展開中華民國乃至中共建國的大歷史。
乍看之下，《行道天涯》似乎可歸入歷史小說的範疇，只是平路的企圖恐怕不止於此。她對於歷史／記憶的熱中，彷彿近似朱天心的「老靈魂」，但其實二者截然不同，朱天心的「老靈魂」往往是振振有詞，要大聲疾呼的是：「我記得」，然而平路卻是反其道而行，總在紙上一路劃下了問號，半是迷惘、半是懷疑地喃喃喟嘆著：「莫非我錯過╱遺忘了什麼」？
《行道天涯》中宋慶齡的獨白段落，便是充滿了如此自我懷疑、猶豫不決和否定的句式，而這讓文字所指涉的意義不再被句點所封閉，邏輯文法被打斷，語言的間隙也因此打開，讓曖昧的語意滲透紙端，得以在字裡行間自由地流竄，甚至向外蔓延擴展開來，直到滋長成了一座平路所心儀的作家波赫士筆下的「岐路花園」，或是卡爾維諾所言的「開放式」百科全書。
如此一來，平路雖然是在寫民國史，寫孫中山和宋慶齡的革命與愛情故事，但最終卻是在「反歷史」，甚至是「反故事」。因為所謂的「歷史」（history），乃是屬於男性「他」（his）的「故事」（story），而《行道天涯》不只是要寫「他」，還要寫「她」（her）的故事，甚至要進一步從「她」去瓦解故事的敘述，讓所有心存著獵奇、窺祕，想要藉由此書一睹「真相」的讀者，到了最後才赫然發現，「真相」不但沒有因此浮出水面，反倒是更陷入一座由文字所組成的迷宮當中。
就像小說的另一位敘事者：S（宋慶齡晚年衛士長隋學芳）的小女兒「我」，她既是宋慶齡晚年最親近的人，也是小說中「媽太太」故事的拼圖者和解謎者，但就連「我」也不禁迷惘，感嘆道：「真相埋在一堆纏繞的謎團裡」，而「媽太太的故事還沒有說完」，「關於她一生的傳奇──不會，就此封進了這本書裡。」
如此一來，小說的結束，不也才是故事真正的開始嗎？在後現代的敘事中，從官方版本到八卦傳聞，一切言說都只不過是人為的虛構，而真相早已淹沒在嘈嘈切切的雜音之中，永遠不可再得，若是嘗試以語言去捕捉，注定要徒勞無功。《行道天涯》正是如此，平路不會輕易給出答案，而讀者更是不能偷懶，必須隨著不斷交錯並行的敘事觀點跳躍穿梭，就像是在進行一場極度燒腦的「解謎」遊戲似的，而每個人（甚或每一次）翻開這本小說，都將會得到不同的答案，而這也正是閱讀的樂趣所在。
平路編織敘事線以及布置語言的精湛功力，更在這本《行道天涯》中獲得了淋漓盡致的展現。關於孫中山的敘事段落，總是出之以雄辯滔滔的長篇大論，他不但是為中國的未來憂心忡忡，更為政敵的鬥爭、主義的理論架構而殫精竭慮。相形之下，宋慶齡的敘事卻是以短句居多，多半是欲言又止，乍然停歇，而在這些文字戛然中斷的縫隙之處，就形成了一道道意識流的幽深海溝，唯有難以言喻的情欲如地底熔岩噴湧。
如果說孫中山的言說是封閉完整的，沒有向外展延的可能，那麼宋慶齡卻是是充滿了開放與歧義，只因她在前半生奉獻給政治理想，為革命奔走之後，如今驀然回首，才驚覺「現在所渴求的，卻是不必一定經過大腦的溝通方式。」也因此平路在《行道天涯》將男性充滿義正嚴辭的大論述，與女性通往一開放性文本的愉悅聲音並列（juxtaposition），這不僅是後設小說藉以摒斥「完整架構」迷思的一個方式，更在打破敘事語意的鎖鍊，而讓想像力和情感得以奔放自由。
在平路筆下的宋慶齡，即使貴為國母，見證過民國歷史無數重大時刻，卻仍然清楚意識到：「這世界終於是一片荒涼」，而這一張愛玲式的「荒涼哲學」，又未嘗不是顛覆男性宏大論述的最有力武器？卻也無可避免地將我們導向了後現代的死胡同：當一切的大論述都瓦解了以後，人類到底還剩下些什麼？
平路在《行道天涯》中並未正面給予答案，只是隱約暗示可能的出路，或許又得回到了一個文學最古老永恆的主題：愛情。當語言、信仰、真理、歷史、國家的實存性，都被一一瓦解了之後，平路毋寧還是願意相信愛情的拯救力量，早在成名作〈玉米田之死〉中，她便已經點出故鄉的喪失與愛的缺乏，是人類一體兩面的生命困境，就在一個惡俗的時代來臨之際，想像力的枯涸，終將會讓愛情一步步走向死亡的淵藪，而我們也都將死於「愛的缺乏」。
於是當《行道天涯》孫中山為政治鬥爭的囹圄所困，而忘記了肉體所記憶過的真實的欲望時，這些被現實所阻絕的感動，卻都封存在宋慶齡的內心，只因她終究意識到：「一生最寶貴的即使是情愛，這情愛的容器又在哪裡？……在記憶裡！」就這個層面而言，小說家又何嘗不像是一個召魂的巫師？不但在重現民國的歷史，更在召喚那些流淌在潛意識大海深處看不見的心魂。
那將是一首屬於女性的生命之歌，來自於原初與天地混融唯一的吟詠，母親子宮內的胎動，總在提醒那些善忘的男人們：是否忘記了、錯過了什麼？而這無疑也是平路企立在世紀之交，當下一輪太平盛世來臨之前，所獻給二十一世紀讀者們的愛的「備忘錄」。（本文係《行道天涯》新版推薦序，木馬文化出版）
