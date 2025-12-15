給中國開後門？路透：英特爾拿被美國制裁的中資晶片設備 測試最新1.4奈米製程

美國政府推動半導體重返美國製造，積極扶植英特爾（Intel）代工部門，不過《路透》獨家報導揭露，英特爾在今年曾測試一批晶片製造設備，但該供應商盛美半導體（ACM Research）不僅與中國關係密切，甚至其海外子公司受到美國制裁，引發華府跨黨派對國家安全的高度關切。

報導指出，2名知情人士透露，英特爾這批設備來自位於加州的盛美半導體，不過盛美在上海與南韓的2家子公司，去年因被指協助中國政府將商用技術用於軍事用途，而被美國列入限制名單，禁止取得美國技術；盛美方面則是否認相關指控。

據了解，英特爾測試的是兩台「濕式蝕刻」（wet etch）設備，試驗是否可用在其最先進的1.4奈米製程「14A」上，該設備主要用於移除矽晶圓上的材料，是半導體製造流程的一環。

​報導表示，《路透》無法確認英特爾是否已決定將該設備納入製程，也沒有證據顯示英特爾違反任何美國法規；英特爾對此拒絕置評，但表示「盛美的設備並未用於我們的半導體量產流程，公司也遵守所有適用的美國法律。」

盛美半導體則表示，無法對「特定客戶往來」發表評論，但可以確認盛美的美國團隊，已將多台來自亞洲營運單位的設備，銷售並交付給美國本土客戶，同時也透露已向一家「美國大型半導體製造商」出貨3台設備，正在測試中，部分已達效能標準。

報導提到，一位對華鷹派人士表示，目前美國政府持有英特爾的部分股權，但英特爾竟考慮將一家被美國制裁單位所製造的設備，導入最先進產線，這引發了重大的國安疑慮。他更示警，這可能導致英特爾的敏感製程技術外流至中國，讓可信賴的西方設備供應商被中企取代，同時存在北京進行破壞或干擾的潛在風險。​

曾任拜登政府白宮國安會官員、外交關係協會（CFR）資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）也表示，英特爾測試盛美的設備，突顯美國科技保護政策存在嚴重漏洞，「這種情況不應被允許」。

麥奎爾強調，中國設備很容易被北京遠端或實體操控，恐削弱甚至癱瘓美國的晶片生產，而美國企業不應在任何情況下，協助中國改進其晶片製造設備，因為那是所有先進科技發展的基礎。

