「給你100回家好不好」9歲弟不想割包皮...診間使出悲情牌 媽1句話他秒變臉！醫笑瘋

醫療現場不只有嚴肅與專業，也時常出現令人莞爾的插曲。泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書分享一段診間趣聞，描述一名年僅9歲的男童，為了逃避割包皮手術，臨場展開一場出乎意料的「談判行動」，相關內容曝光後，引發不少網友關注與討論。

割包皮能談條件？ 9歲男童診間「開價」畫面曝光

據蘇信豪描述，該名男童在診間情緒潰堤，面對即將進行的割包皮處置，當場掏出自己珍藏的100元零用錢，哽咽向媽媽請求：「媽...我給妳1百塊，我們回家好不好...」

診間親子攻防怎麼收場？ 媽媽一句話立刻逆轉局勢

面對孩子的「百元提案」，男童媽媽竟「用魔法對付魔法」！她隨即提出反向條件：「給你1千，現在割！」

話一說出口，男童態度立刻出現轉變。蘇信豪笑說：「​小弟眼睛裡的淚水瞬間變成了$$符號，立刻大喊：『好！』」

蘇信豪醫師在貼文中指出，這段插曲雖然發生在醫療場域，卻也反映出孩子在壓力情境下的即時反應與溝通方式。也讚：「這孩子小小年紀就懂得市場機制與情緒價值管理，蘇醫師佩服！」讓不少家長與網友留言表示「既真實又有畫面感」。

