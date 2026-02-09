給台灣借鏡！十連勝岡田克也落敗、維新會崛起 他：選民會淘汰杯葛國防安全的政黨

立法院程序委員會日前第10度擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨大勝；此外，日本維新會席次也大幅增長。至於立憲民主黨重量級大老、曾連任十屆眾議員的岡田克則意外落選。對此，一位熟悉東亞事務人士今（9）日表示，這一勝一敗之間，折射出日本選民對於「在野黨角色」的重新定義，更為鄰國台灣的政黨政治提供一面極具價值的鏡子。他說，岡田未能在第一時間捍衛國家立場，反而附和北京論調；相反地，維新會則是在「大是大非前一致對外」，吸引極度擔憂國家安全的無黨派中間選民。他說，所有具有危機意識的國民，將會淘汰任何試圖透過杯葛國防安全或模糊敵我界線，藉以獲取政治紅利的政黨。

該名熟悉東亞事務人士指出，在本次選戰期間，中國對日本實施包括軍事演習、海警侵擾及經濟制裁等全方位施壓。他說，面對高市內閣強硬的「抗中保台」路線，傳統在野黨陷入慣性的反對邏輯，批評政府「過度刺激中國」、「將日本捲入戰爭」；然而，日本維新會採取截然不同的「建設性在野」策略。

該人士說，維新會黨首在選戰中明確表態：「面對中國威脅，日本沒有朝野之分。」在國防預算與安保法案的審查中，維新會並未採取如台灣在野黨一樣的「全面杯葛」或「癱瘓議事」的焦土戰術；相反地，維新會支持強化國防的必要性，但將監督重點放在「預算使用的效率」與「裝備採購的透明度」上。

該人士表示，維新會這種「大是大非前一致對外，執行細節上嚴格監督」的態度，成功吸引大量期待在野優質監督，但又極度擔憂國家安全的無黨派中間選民。因為維新會向選民證明，投給在野黨不代表要削弱國防，而是為了讓國家更有效率地強大。

相反的，該人士表示，相較於維新會的靈活與務實，立憲民主黨部分派系的慘敗則顯得格外蒼涼，最具指標性的，莫過於在三重縣選區意外落馬的政壇宿將岡田克也。他說，作為傳統自由派的代表人物，岡田在選戰中強烈抨擊高市政權的安保政策是「危險的暴走」。不過，在中國導彈陰影與海警船頻繁入侵的現實面前，這種論述被選民視為脫離現實的「綏靖主義」。

該人士分析，更致命的是，當中國外交官在網路上攻擊日本政府、攻擊日本首相時，在野黨重要政治人物卻未能在第一時間捍衛國家立場，反而附和北京的論調指責執政黨。他說，這種「為反對而反對」、甚至不惜在國安議題上與外部威脅「唱和」的操作，最終引發了選民的反感，岡田的落選，象徵日本選民已經不再買單那種「只會說NO，卻提不出更好替代方案」的舊式在野黨模式。

該人士指出，這場發生在2026年初的日本選舉，對台灣而言，更無疑是暮鼓晨鐘。他說，長期以來台灣政壇正存在相同困境：為了打擊執政黨，在野黨寧可在國防外交等涉及國家生存的關鍵議題上，採取全面對抗甚至杯葛的態度。

該人士表示，然而，日本維新會在本次改選的成功經驗顯示，在面對強大的外部威脅時，在野黨若能展現出「一致對外」的高度，不僅不會失去監督的立場，反而更能贏得選民的信任。維新會證明，監督政府與支持國家安全並不衝突，選民渴望看到的，是一個在內政上嚴格把關、但在面對外敵時能與執政黨並肩作戰的「忠誠反對黨」。

該人士說，岡田克也的「十連勝」終結，與維新會創新高的席次，說明在國家存亡的關鍵時刻，所有具有危機意識的國民，將會淘汰任何試圖透過杯葛國防安全或模糊敵我界線，藉以獲取政治紅利的政黨。

