給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書
再拖下去，只會更貴、失去選項。
台灣當前能源政策最大的弱點，是缺乏備案。雖說能源轉型方向值得支持，但轉型過程中若不預留足夠彈性與安全餘裕，遇到突發狀況就容易手足無措。
我們目前超過九成七的能源仰賴進口，其中天然氣占比已高達四成以上，但LNG儲備量僅約10–11天。一旦台海發生封鎖或全球運輸鏈斷裂，天然氣將是最先斷炊的能源。而在這種危機時刻，核電幾乎是唯一能不靠海運、立即啟動的大型穩定電力來源。
關鍵問題在於：目前核二已除役，核三也即將退役。是否還能讓這些核電廠在緊急時刻「派得上用場」？答案取決於一件事：現在就決定，讓它們進入「冷備戰備」狀態，而不是完全除役。
重啟核電的成本，與停機時間高度正相關。時間拉越長，成本只會節節上升。因為關鍵系統會老化腐蝕、人員流失、文件失效、燃料合約中斷，甚至要重新符合不斷升級的國際安全標準。一旦進入深度除役程序，如拆除冷卻系統或接地設施，重啟將幾乎不可能。
根據過去台電資料，若延役核二、核三，每座電廠成本可能約在150–300億元間；但若從「除役中重啟」，則依照國際經驗，如日本Onagawa核電廠重啟、德國Class 2核機組重建，成本可高達1,000億元甚至更多，時間也需8–10年以上。而若現在就以「備而不用、但可緊急啟動」為目標進行冷備維護，初期投入約200–300億元即可，大幅節省長期風險成本。
這是一張「電力保險」。平時不用，不必發電、無需燃料。但只要維持系統完整、設備維護、人員演練，一旦有事可在迅速完成併網啟動。正如戰備醫院、戰備機場，台灣應該也要有「戰備電廠」。
這不是為了擁核或反核的意識形態，而是能源戰略上的務實保險機制。大家都不該否定「台灣需要緊急電力備案」這件事。
我們的選項越早決定，就越便宜；拖下去，只會變貴，甚至什麼都做不了。核二、核三如果現在不決定進入戰備冷備狀態，未來我們恐怕連後悔的空間都沒有。
