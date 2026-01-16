給台美關稅結果95分！李鎮宇分析「新增850億投資」應可達到、信保基金「政府補貼」中小型廠商受益最大

台美對等關稅談判結果今（16）日出爐，確定對等關稅為15%不疊加。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，結果看來比預期好得很多「我給95/10」，投資需新增850億元，以台灣產業規劃，應該是可以達到；他也分析，信保基金可讓政府針對投資計畫背書、補貼，受益最大的應該是隨台積電過去的中小型供應鏈廠商。

台美關稅結束總結會議，確定有四項關鍵結果，包含關稅和日韓一樣15%不疊加、台灣赴美投資2500億元低於日韓、台灣政府另提供2500億美元融資信用保證、台商赴美設備與原物料皆免稅。

廣告 廣告

李鎮宇今日在臉書發文表示，結果看起來比預期來得好很多「我給95/100」。

李鎮宇指出，投資2500億，應該含台積電的1650億元，也就是新增850億元，以台灣現在產業的規劃，應該是可以達到。

李鎮宇再說，另外一個2500億是信保基金，「是你想要有投資計畫，政府針對你的投資計畫幫你做背書與補貼。通常取得信保基金支持的計畫，比較容易取得金融業的支持」，這是個政府被動協助的概念，主動權在民間。

李鎮宇分析，信保基金計劃最大的收益單位，應該是隨著台積電過去的中小型供應鏈廠商。

李鎮宇並說，農產品竟然閃掉了，美國看來對台灣就是完全針對半導體，其他興趣不大。

（圖片來源：新聞放鞭炮、行政院）

更多放言報導

台股＋台積電創新高...李鎮宇分析主因「台積電1/15將釋放利多」：AI趨勢持續、預料台股今年上看3萬5千點

中研院院長任命陳建仁、曹進平升任漢翔董事長...李鎮宇指符合賴清德「政策主軸」：替生技與國防產業放對關鍵人物