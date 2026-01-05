給囡仔的文化體驗營 溪北探險隊認識新營 1/10報名

新營文化中心攜手雞屎藤舞蹈劇場推出的「溪北風景線-環境劇場體驗工作坊」，吸引不少人參與。（新營文化中心提供）

記者陳佳伶∕新營報導

新營文化中心與雞屎藤舞蹈劇場共同策劃「溪北風景線—環境劇場體驗工作坊」獲得好評，將再推出八至十二歲兒童為主的「溪北探險隊—給囡仔的文化體驗營」，透過走讀與故事劇場創作，引導孩子認識新營與柳營的地方文化與歷史風土，讓藝術教育向下扎根，一月十日中午十二起將開放線上報名。

新營文化中心表示，「溪北風景線—環境劇場體驗工作坊」，參與者年齡橫跨十五歲至七十二歲，從青少年到銀齡長者齊聚一堂，形成難得的跨世代學習場域。透過環境體驗課程，以新營文化中心周邊腹地為主要表演空間，將城市河流轉化為一座開放的環境劇場。

雞屎藤舞蹈劇場二月十日至十一日將推出以八至十二歲兒童為主的「溪北探險隊—給囡仔的文化體驗營」，引導孩子認識新營與柳營的地方文化與歷史風土，讓藝術教育向下扎根，課程內容包括：「囡仔版宋江陣」、「老城走讀」與「故事劇場創作」等，期待在地孩子們能在體驗營培養對自己居住城市的感知力與創造力。

讓城市裡的河流、街道與記憶，都能成為被重新閱讀與想像的舞台，期盼讓藝術成為一種貼近日常生活的文化實踐；「溪北探險隊—給囡仔的文化體驗營」，十日起將開放線上報名，詳情可上新營文化中心官網查詢或洽雞屎藤舞蹈劇場。