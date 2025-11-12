給大陸時間 實踐孫中山心願

（圖／本報系資料照）

很榮幸參加中時媒體集團和中華戰略暨兵推協會舉辦的「和平推演」，當我們圍坐在桌旁，思考台灣如何實現長期和平的道路時，我們試圖找出可能阻礙長期和平的重大事件。我們努力辨識出哪些事件可以被視為「灰犀牛」（發生機率高但常被忽視的事件）和「黑天鵝」（發生機率低但一旦發生可能產生極端影響並改變格局的事件）。

每個小組都識別出了一些可能的「灰犀牛」和「黑天鵝」，但在我看來，長期和平的最大障礙是中國大陸提出的「不統一，沒有和平」的前提條件。

大多數人接受這個前提條件，我們為什麼要接受？這意味著台灣人民需要用我們的民主和自由，來換取中國共產黨所提供的「和平」，這意味著台灣人民需要放棄決定自己未來的能力，這意味著中國共產黨將決定我們如何生活。這是我們願意付出的代價嗎？

為什麼中國大陸和台灣不能像現在這樣和平共處，雙方都專注於發展繁榮呢？我認為，實現長期和平的途徑是給予海峽兩岸的中國人足夠的時間來建構長久的和平。這是有辦法的。

隨著越來越多的中國人透過海外教育、旅遊和社群媒體接觸到自由和民主，現在共產政權對真相的壓制正在瓦解。中國將會改變，事實上，中國正在改變。我們需要盡最大努力給予中國改變所需的時間，這樣我們才能給和平一個機會。

我期待，在中國民主化之後，人民的意願將透過民主進程，最終實現和平統一或和平分離。而這將是台海兩岸人民都尊重的選項。

多年來，台灣透過實力成功抵禦中國破壞和平的威脅，一直享有和平。這是透過保持強大自衛能力來實現的。隨著中國不斷增強軍力，並朝著武力吞併台灣的方向發展，威懾力量也必須隨之增強。

好消息是，這威懾力量並非只依賴台灣自身的實力。越來越多志同道合、愛好和平的國家表達了對台灣的支持，例如日本首相高市最近的聲明。儘管台灣許多媒體對美國的支持表示懷疑，但我確信美國始終會尊重並捍衛台灣民眾的意願。

我很珍惜也重視這次和平推演的思想交流，我相信我們必須認識到，和平的根本威脅來自中國大陸。無論台灣由哪個政府執政，中國仍會企圖併吞台灣，迫使台灣民眾放棄和平自由。我相信大部分台灣人民不會願意付出這樣的代價。

讓我們保持強大，維護當前的和平，給中國時間去改變。誰又知道呢？多年以後，我們或許就能像孫中山先生所設想的那樣，成為一個實行民主制度、遵循「三民主義」的統一國家；或者，海峽兩岸的人民可以在彼此選擇的道路下享受自由和繁榮。（作者為美國國防部前官員）