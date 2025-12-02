給太早恐出事！12歲前有手機 孩子憂鬱、肥胖、睡不好

研究指出，12歲前擁有手機的兒童，較易出現肥胖、憂鬱與睡眠障礙等健康問題。（示意圖／Pixabay）

孩子幾歲該擁有第一支手機？這個問題多年來爭論不休，尤其隨著螢幕時間、社群使用與心理健康風險攀升，更令家長難以抉擇。根據《Pediatrics》期刊最新研究指出，若兒童在12歲前擁有手機，可能面臨較高的肥胖、憂鬱症及睡眠障礙風險。

根據《紐約郵報》等外媒報導，該研究由美國費城兒童醫院（Children’s Hospital of Philadelphia）主導，分析超過1萬500名兒童的長期大腦發展數據。研究發現，越早接觸手機的兒童，其罹患心理與生理健康問題的風險越高，特別是體重過重、情緒低落與睡眠品質差等情形更為明顯。

雖然研究並未直接證明手機是造成上述問題的唯一原因，但研究團隊指出，手機使用會導致孩子減少社交互動、運動量及夜間睡眠，這些因素皆與身心健康密切相關。

根據先前調查，在11至12歲之間擁有電子裝置的兒童中，約有17％在夜間會被手機通知聲吵醒。另有統計顯示，超過八成11至17歲的青少年每日運動量不足，與長時間使用螢幕息息相關。

主導研究的精神科醫師巴齊萊（Ran Barzilay）受訪時強調：「給孩子手機前，必須認知這是會影響健康的重要決定。」他指出，12歲與16歲孩子的心理與自控能力有顯著差異，建議父母應評估孩子的成熟度與自律性，而非僅憑年齡做出決定。

不過，也有研究對手機使用影響持不同看法。一項2020年文獻回顧發現，手機與青少年憂鬱、焦慮之間的關聯並不一致。史丹佛大學另一項研究甚至指出，11歲前擁有手機的兒童並未出現更高比例的睡眠、學業或情緒問題。

然而，許多家長為求即時聯繫，仍選擇在孩子11至12歲時提供智慧型手機。根據2024年一項調查，高達75%的Z世代年輕人認為社群媒體對心理健康有負面影響，並坦言使用後感到更焦慮、壓力更大。

專家強調，並無所謂「最佳手機年齡」，但家長可依孩子個別狀況、情緒成熟度及責任感進行判斷。此外，也應檢視自身的手機使用習慣，因為過度螢幕曝露對嬰幼兒的社交與行為發展亦有潛在影響。

