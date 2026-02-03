給學校行政人員「撐腰」 楊文科：本月起比照北市加碼發行政獎金

新竹縣長楊文科今天宣布，縣轄各級學校行政人員從本月起加發工作獎金，加碼額度比照台北市，是桃竹苗3縣之冠。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天宣布，為了給縣轄各級學校的行政人員「撐腰」，不讓學校行政人員「大逃亡」。從本(2)月1日起，新竹縣比照台北市，在教育部規定發放的行政人員工作獎金之外，縣府再加碼發放行政獎金給校長每人每月3000元、主任每人每月2000元、組長每人每月1000元，這是桃竹苗3縣市加碼最多的，跟台北市的加碼額度一樣，他希望各校行政人員士氣因此獲得激勵，大家一起努力打造更好的教學環境嘉惠縣內學子。

縣府教育局長蔡淑貞說，各校行政人員工作龐雜，加上現在多要融入教學，很多人都不願意兼任，所以才會出現全國各級學校的行政人員大逃亡潮。去年12月底教育部為此，除提高老師教學的鐘點費、導師費，另也發布行政人員工作獎金，針對50班以上的大校校長每月加發2000元、主任和組長每月1500元；50班以下的學校校長跟主任、組長每人每月加發1000元。

她說，新竹縣體認到學校行政人員前述的辛勞，所以縣長楊文科決定在農曆年前給大家一個大禮，希望校長可以因此找到好的行政夥伴協助學校推動行政工作，畢竟學校的行政工作是所有老師、家長以及學生們的教學後盾，行政做得好學生就可以安心學習、老師專心教學。

縣府這波加碼發放行政獎金，加碼額度跟台北市比肩，跟鄰近的竹市、苗縣相比，前者是校長加2000元、主任1500元、組長1000元，後者是校長、主任、組長各加發1000元，是3縣市加碼最多的，等於加上教育部加發的額度，新竹縣有校長最多可以每個月直接被加薪5000元。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞說，縣府加碼學校工作人獎金後，加上教育部的額度，有人每月可以加薪到5000元。(記者黃美珠攝)

