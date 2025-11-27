給學生支持 教育部補助大專校院「友善婚育房」每房5萬

教育部部長鄭英耀今立院備詢 接受媒體聯訪時表示教育部補助大專校院「友善婚育房」每房5萬

教育部日前修正私立學校相關經費核配與申請要點，鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。教育部部長鄭英耀今天(27號)受訪時說明，無論是國內因修讀學位的碩博士生或是來自國外的學者，都有可能攜家帶眷，因此希望能透過這項措施支持他們的學習與生活。

教育部部長鄭英耀表示，從學士生到碩博士班學生有一定比例是需要跨區移動，但是現有宿舍多是考慮單身學生的需求，較少考慮到「家庭」，為給予學術交流學者、研究生等更完善支持，教育部補助經費改建宿舍，希望鼓勵大學宿舍提供友善婚育房型。

鄭部長指出，在國際化的趨勢中，公私立大學都有很多國外的訪問學者、交換學生、博士生攜家帶眷來臺，考量臺灣高等教育的國際學術交流，對於高教司、技職司協助提供這樣的照顧支持機制，他樂觀其成。

教育部日前召開私立大學校院校務發展計畫說明會，將婚育房補助等措施與私立大學討論。友善婚育房型預計自核配115年經費起適用，學生宿舍每提供一間友善婚育房，即可核給5萬元獎勵，另也配合行政院「九三軍人節敬軍優惠活動」，透過政策引導，鼓勵學校提供現役軍人子女優先住宿等措施。