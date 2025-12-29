給家用8萬6到底夠不夠？三寶家庭人夫不解妻子抱怨 貼文掀全網論戰

人夫自爆每月給家用8萬6元仍被嫌少，引發網友兩派激辯。（示意圖／Pixabay）

「月付8萬6給老婆養家，竟然還被說不夠？」一名人夫近期在網路發文自爆家庭矛盾，讓全場網友炸鍋。該名男子稱自己每月固定提供家用費8萬6000元，但仍遭妻子抱怨入不敷出，他無奈發問：「我到底還能怎麼做？」貼文曝光後立刻引發兩派論戰，有人直言「這收入超猛」，也有人痛批「三個小孩？根本燒錢地獄！」

這名男子在臉書社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》發文表示，家中育有三名子女，每月他固定提供8萬6000元給太太作為家用，但房貸、水電、個人生活支出都另由自己承擔。儘管金額不小，但仍被質疑「沒誠意」，讓他心力交瘁，「這筆錢真的不夠嗎？還是是我太天真？」

此言一出，馬上在網路上掀起激辯。一派網友認為這名人夫已盡力，「一人撐起家計還給86000，太強了」、「雙薪家庭都未必有這收入」、「老婆覺得不夠，不如去試著賺賺看？」、「養3個還能存錢才叫奇蹟吧」。

然而也有大批家長點出現實殘酷面，「三個孩子就是三份補習費、三份保險，光才藝課每月就破表」、「現在三餐都貴，五口之家每月少說也要花掉5萬元」、「沒房貸都撐不住10萬，你這還有貸款，真的不夠」。

有網友更實際列出家庭清單：「孩子的安親、補習、高中學費、醫療保險、手機費、勞健保、油錢，哪一項不用錢？再加上隨時可能出現的突發開銷，8萬6早就用光了。」

甚至有三寶媽留言直言：「我們家沒車貸、沒房貸，生活很節省，10萬都只夠撐住日常不破洞。」她指出，「別說什麼『節流就好』，你要有孩子能節流什麼？難道能不吃飯不上學？」

該事件一夕之間成為育兒家庭的縮影，也再次把「收入夠不夠撐三個孩子」推上輿論檯面。網友紛紛表示，撐起一個家庭不只是「給錢」這麼簡單，在高物價、教育成本爆炸的現實裡，「86000元或許只是剛好浮出水面而已。」

