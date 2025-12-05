給家長和老師的SEL推薦書單：從理論到日常輕鬆應用
若問，什麼是現今臺灣教育界最熱門的關鍵字？今年正式納入課綱的「社會情緒學習SEL」（Social and Emotional Learning, 簡稱 SEL）必然名列其中。許多人期待藉由這套在全球許多國家都經過實證有效的教育系統，協助幫助孩子學習應對成長過程的各種壓力及情緒調適、建立人際連結與心理韌性，培養明智決策並承擔責任的能力。
社會情緒學習SEL （Social & Emotional Learning），是由美國「課業、社交與情緒學習組織」（CASEL）提出的概念，具有「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際技巧」、「負責任的決策」等五大核心意涵。美國許多導入SEL教學的學校均發現，SEL不僅能幫助學生的人際互動與社交，同時能讓他們更了解自己也同理他人，進而促使抗壓性和衝動控制的能力變得更好，甚至還能顯著提升學業成就──這群學生的平均學業表現，竟然比起未導入前高出了13%！成效極為顯著。
SEL知難行也難的困境有解方
也因為SEL在國際上已是日益受到重視的教育趨勢，2025年起，教育部正式將其納入課綱，期待能逐步深化到教學現場與家庭日常。從此SEL不再是心理或輔導領域裡偶爾觸及的主題，而是核心素養的一環，也是幫助不同階段的孩子建立「內在超能力」的關鍵。
不過，雖然SEL已成眾所矚目的熱議關鍵字，但無論是在家庭或學校，如何將理論落實到執行面並不容易，許多老師、家長都曾有相同的困惑：「我知道SEL很重要，可是到底該怎麼做才能把它融入教學或生活呢？」
對第一線老師來說，平日在教學現場必須應對龐大的課程壓力，若學校本身缺乏系統化、易操作的教學資源，即使有心想實施SEL教學，也經常因沒有支援而落入有心無力的困境。而對經常需要直面親子對立的家長來說，當雙方的情緒火山一起爆發，處理衝突都來不及了！就算想導入SEL的教養策略，也經常處於「理智懂、實際做不到」的窘境。
基於上述的痛點與需求，今年以來，親子天下聯手國內外各界專家，出版了多本圍繞著「SEL」核心主題的好書，並提供針對不同身分、場域、情境主題，量身訂作一連串生活化、易理解、好運用的策略、資源和工具，期待能有效幫助親師與學生本人真正理解SEL意涵與落地實踐的方法，以下是針對不同對象的推薦書單
教育工作者必收《SEL全方位實踐指南》
身為教育工作者，若您想找一本同時具備「SEL大百科」和「SEL實踐指南」的參考用書，那麼《SEL全方位實踐指南：掌握腦科學的社會情緒學習策略80+》這本書，絕對是不容錯過的首選。本書是由具有超過25年經驗的第一線教師、被美國教育界暱稱為「大腦女士(BrainLady)」的瑪芮里‧斯普格(Marilee Sprenger)，結合神經科學最新研究，以及自身深厚的教育背景與實務經驗親自撰寫，她一開始由「良好的師生關係」拉開序幕，詳述教育工作者同理學生的三種層次——認知同理、情緒同理、關懷同理，並根據CASEL所揭櫫開展的SEL五大內涵，分章闡述培養每種能力的有效方法與策略；每個章節以大腦神經科學視角，輔以清晰大腦剖面圖，帶領讀者從腦科學的生理運作機制，深度理解學生在SEL各面向的情緒與行為。
更重要的是，作者尤其強調教師本身也應該落實SEL，而非只針對學生。成功實踐SEL的關鍵，則在於人與人之間的關係變化，而非止於教材或方案課程。這本書整合了「理論+科學基礎+教學策略」，無論是在自我修練、課堂活動、班級輔導、師生互動、衝突協商、決策教練等各層面均可適用，因而被教育界譽為今年最實用、最有啟發、最為方方面面都關照到的SEL最佳參考用書。
最接地氣的SEL幼兒園實踐指南《SEL幼兒課堂這樣教》
除了《SEL全方位實踐指南》，若您身為幼兒園第一線的教育工作者，一定不能錯過《SEL幼兒課堂這樣教：真實情境 × 實用教案 × 引導策略，化解從小班到大班的日常情緒挑戰》。這本書是由早已深耕SEL教育10年之久的吉利幼兒園團隊共同撰寫，這所幼兒園藉由完整的 SEL 架構，循序漸進規劃適合各年段的課程與情緒教育的學習內容，並建構出許多具體可行且持續精進的高品質教案。
對眾多幼教工作者來說，吉利幼兒園10年來積累的寶貴經驗和集體智慧具有高度參考價值，也因此他們不但經常接待國際交流的參訪團隊，其實證經驗甚至曾在2019 年歐盟布達佩斯國際論壇分享，堪稱是「臺灣SEL的教學典範」。這本書收錄了他們千捶百練後最精華的跨年齡教案，從小班到大班皆可適用。值得一提的是，這些教案都不是不是一次性的單一課程，而是能自然融入日常幼兒教學與生活活動中，能幫助建立系統化、連續性的 SEL 教學實踐。全書不只是處理孩子的正負向情緒，更深入探討幼兒的人際關係、正向經驗、自我覺察等多元的社會情緒學習主題，可說「最接地氣也最有參考價值」的SEL幼兒園實踐指南。
跟著《家庭裡的SEL教養指南》打造家庭SEL練習場
在漫長的育兒旅程中，如何巧妙化解大大小小的親子衝突與情緒地雷，一直是許多家長的痛點，此時跟著孩子一起學習SEL，可能是解決這些棘手親子難題的關鍵。
但究竟該從什麼方向開始實踐SEL呢？由臺灣SEL教育先驅楊俐容親自撰寫的《圖解輕鬆學：家庭裡的SEL教養指南》，將成為您的最佳指引。這本書化繁為簡，將SEL的五大核心能力，歸納為情緒力（讓孩子懂得並能夠調適情緒）、人際力（讓孩子學會合作與溝通）、決策力（讓孩子培養韌性，做出負責任的決定）等三大父母最關心的教養面向，搭配25個讓人深有共鳴的日常生活情境，像是孩子亂發脾氣、拖延功課、拒絕合作、說謊等，並透過人氣插畫家「小熊熊一家」精心演繹的溫馨漫畫小劇場，提供您「此時可以怎麼做」的親子對話引導方法，能讓您跟著見招拆招甚至舉一反三的練習怎麼在家庭中實踐情緒教養。
這本書透過圖文並茂編排與結構化的拆解繁複知識，讓原本看起來有距離感的SEL，也變得輕鬆好理解，且成為可操作好執行的生活步驟，家長可以跟著孩子一起從覺察（看見情緒）→調節（管理情緒）→同理（理解他人）→合作（處理衝突）→決策（思考後果）等過程，循序漸進練就SEL的心理肌肉。
其實，SEL的實踐精神，正是如書中所強調的──必須滲入生活中的每一個細節實現。接下來，你和家人與孩子一定都會感受到──幸福感和令人驚喜的改變，正在一點一滴的積累中。
