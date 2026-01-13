給小資族的股票入門4大心法，從累積知識開始，看投資經典如何教你靠股票致富 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

網路發達的現在，投資理財的經驗談和知識分享，似乎已不再只限於象牙塔。許多人開始分享自己投資股票的成功經歷，但對於初學者來說，複雜的走勢曲線、數值，以及金錢，往往令人卻步。這時候，不妨從閱讀投資理財書籍開始，一點一點累積認識吧。《笑傲股市：歐尼爾投資致富經典》是許多人推薦的股票投資經典，WH摘錄書中部分內容，整理出4大心法，或許能讓想入門股票的你，獲得一些啟發。

心法1：閱讀投資好書、上投資課程

歷經2000年與2008年的市場動亂後，現在的大多數投資人，終於體會到必須取回主控權，也要多學習一些方法，來儲蓄與投資他們辛苦賺來的錢。不過，很多投資人卻不知道該向誰求助、要相信誰，或是該停止哪些作為，才能達到超級優越的投資績效。

你不需要把錢交給像伯尼．馬多夫(Bernie Madoff)那種人，他們會拿走你的錢，卻不會透露他怎樣處理你的錢。相反地，你可以、也應該閱讀一些投資好書，去上一些投資課程，或是參加一些面對面的投資研討會，只有這樣，你才能學習如何在信心滿滿的狀態下投資。至少，就最低程度而言，你應該學習並詳加了解優質的投資原則、有實證成效的法則，以及能長期保護與累積投資組合的方法。既然有半數美國人會存錢和投資；現在，正是學會關鍵的必要知識，以便聰明投資的時候。

心法2：熟悉技術線圖

在現實情況下，股票市場是人類本性與群眾心理的表徵，而且，股票市場完全根據恆久不變的供需法則來運行。長期以來，這些因素都沒有改變，所以即使是五十年前、甚至是一百年前的技術線圖型態，現在看起來，仍有似曾相識的感覺，實在很不可思議，卻是千真萬確的事。

技術線圖能幫你分辨哪些股票和大盤比較強，哪一類股票和市場比較弱、風險較高，你必須徹底避免投入這些弱勢的股票與市場。技術線圖上都標記一些註記，這能幫助你學習這項能改變你的一生，並讓你活得更好、更聰明的技術。

你可能會發現，這是觀察美國及美股市場(發展史)的全新方式。

心法3：剛開始投資金額少也沒關係

一開始的投資金額不必很多：如果你只是一般上班族或新手投資人，一定要知道不用花很多錢，就可以跨出第一步。只要有500到1000美元，就可以開始投資，當你賺更多、存更多錢以後，再繼續加碼。我是從買進五股的寶僑公司(P&G)股票開始起步，當年我也只是個剛跨出校門的21 歲小伙子而已。

在目前這種時代，光是靠工作、領死薪水是不夠的。要能做想做的事、到想去的地方、擁有人生中想要擁有的東西，你絕對必須儲蓄，還要加上明智的投資。你的投資收益(譯注：泛指股利或債息等收益)，和你可以賺到的淨(資本)利得，會讓你達成目標，並為你提供真正的保障。

心法4：檢視過去的強勢股

學習如何選擇股市大飆股的第一步，就是檢視過去的強勢股，就像接下來的篇幅裡要介紹的，你必須了解最成功的股票具備哪些特性。從這些觀察中，你就有能力辨識這類股票，在開始創造最亮麗的漲幅以前，曾發展出什麼類型的股價型態。

你會發現，其他的關鍵要素還包括：這些公司的股價，在開始飆漲前的季度盈餘是多少；這些組織前三年的年度盈餘紀錄如何、交易量有多少、股價的相對強度如何；還有，每個公司的資本結構中，有多少流通在外的普通股。你也會了解到，很多最了不起的飆股，都擁有重要的新產品或新經營階層，而且很多企業會因產業發生非常重要的變化，便跟隨整個產業族群的強勢波動而同步上漲。

針對過去所有成功的強勢股，進行這種類型的實務、常識型分析，並不是件難事；像我，就完成了這樣一份包羅萬象的研究。我們的歷史分析，是以年度百分比漲幅來看，選擇每年股市中表現最優異的飆股，來作為分析標的，時間則橫跨了一百二十五年。

投資有賺有賠，以上內容僅是作者威廉．歐尼爾的個人觀點。投資前還是要多方涉略、斟酌，再做決定喔。

