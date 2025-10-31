給川普贏面子！紐時解析中國1招換關鍵讓步

▲美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，雙方主要針對經貿問題達成部分共識。《紐約時報》分析，在北京深諳讓川普有面子、實則贏裡子的藝術，在沒有過多讓步的情況下，換得川普降低關稅、延後管制措施。

《紐約時報》分析指出，習近平結束川習會走出會場時，展現出一個領導著與美國同等強大國家的領袖才會擁有的自信氣度，一種能夠塑造任何協議條款的自信。北京利用中國在稀土方面近乎壟斷的地位以及其對美國大豆的採購能力，從華府贏得了降低關稅、暫停對中國船隻港口費、推遲美國的出口管制的關鍵讓步。

廣告 廣告

拜登政府時期任職白宮與國務院中國政策高級官員的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，「很明顯，中國在施展影響力方面愈發大膽，也樂於收下美國的讓步。」

分析指出，從中國官方通稿中可以看出，習近平用「上課」的語氣對川普說，貿易戰「近期經歷曲折，給雙方帶來一些啟示」、「雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。

而習近平所謂「經歷曲折」，應是指過去數月甚至近一年雙方在關稅、制裁與出口管制的相互報復，「習近平的訊息似乎是：北京已證明自己有能力反擊，而華府最好銘記這點。」

南京大學國際關係教授朱鋒表示，「在川普發動貿易和關稅戰之後，中國是唯一一個與美國針鋒相對的國家。中國最大的勝利可能在於，美國今後在對中國實施新措施前會三思而行。如果川普迫使中國全面實施對稀土的出口管制，那將會是兩敗俱傷的局面。」

有專家指出，由於川普政府從未明確設定目標，這讓中國必然得以在這場貿易戰裡居上風。但與此同時，習近平也稱中國的發展振興與川普想實現的讓美國再次偉大「是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」。習近平理解川普需要的是達成一份能在國內宣傳的協議，儘管中國實際上通過同意購買大豆並暫緩進一步限制稀土出口，但只是恢復原本現狀，不過這足以讓川普宣揚自己替美國農民與企業贏得成果。

北京可能做出了一個讓步，中國對會談的官方通報中並未提及台灣這個北京聲稱擁有主權的島嶼民主政體。這通常是中美領導人會晤時中方必談議題，旨在要求美方減少對台灣的支持。

但由於美中最終協議尚未敲定，目前這段緩和局勢能持續多久，不得而知。新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎坦言，「或許是我看過太多次類似局面已變得麻木，這些議題往往很容易被推翻，也容易讓雙方互相指責對方失信」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

79歲川普超勇！亞洲行「無縫接軌」萬聖節 與老婆站白宮門口發糖

川習會落幕！CNN警告：川普對習近平的讓步充滿危險訊號

影／王見王！與川普大陣仗對談 習近平：美中繁榮互不衝突