給我回來面對！台通緝犯酒駕撞死夫妻潛逃至美7年落網 遭台美聯手遣返回台

台通緝犯酒駕撞死夫妻潛逃至美7年落網，遭台美聯手遣返回台。（刑事警察局提供）

美國總統川普上任後強力打擊非法移民，日前更逮捕了一名曾犯兒童性交、酒駕致死的台灣蔡姓通緝犯。刑事警察局今（30）表示，經刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，並會同美國聯邦調查局等單位，成功將他緝拿歸案，昨日由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判。

據了解，蔡姓通緝犯過去曾屢次酒駕被逮，甚至還透過應召站指定14歲以上、16歲以下的少女，以4000元代價發生性關係，2017年3月，他酒後開車回家，結果失控撞上1輛轎車、12輛機車，1對夫妻因此殞命，同年，蔡姓通緝犯逃至美國，2018年被通緝，7年後，因為川普大執法他也因此於2025年2月3日被逮捕。

廣告 廣告

刑事警察局今天說，蔡姓通緝犯於2018年因對未成年性交、公共危險罪分別遭台灣士林地方檢察署、台灣新北地方法院發布通緝，蔡嫌於2017年底即潛逃至美國藏匿。

刑事警察局說，本案經刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，於2025年2月會同美國國土安全調查署（HIS）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）4個單位成功緝拿蔡嫌歸案，並於2025年10月29日由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判。

刑事警察局表示，查緝外逃通緝犯為刑事警察局重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制。刑事警察局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

北投「麻將協會」竟成聚賭天堂！ 警持搜索票突襲「28名賭客當場被逮」

范姜彥豐今再發聲！ 「黑底白字」為她說話：是無辜的別開玩笑了

王子「這舉動」引熱議！ 網猜「有一刀斃命的證據」：不先認輸會死的更難看