給揭弊者「真正後盾」 中市民政局完成揭弊保護簽署

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府民政局17日召開「114年度廉政會報暨機關維護會報」，並同步舉行《公益揭弊者保護法》簽署儀式，由民政局長吳世瑋親自主持，率領各單位主管共同完成簽署，宣示民政局以制度落實廉政、以行動守護公益的堅定決心。吳世瑋表示，此次簽署不僅是年度廉政工作的重要里程碑，更象徵揭弊保護正式納入治理核心，彰顯打造廉能政府、守護公共利益的明確承諾。

此次簽署儀式強調「制度承諾取代口號宣示」。吳世瑋指出，民政局將全面依循《公益揭弊者保護法》，致力落實「三保一減一金」保護機制，包含揭弊者身分保密、人身安全與工作權保障，同時提供責任減免及揭弊獎金等配套措施，並建立明確、可近性的受理與處理流程，讓基於公益勇於揭弊的同仁，在制度支持下無後顧之憂，透過完整法制與實務機制的結合，營造敢言、敢揭弊、被保護的友善職場環境。

吳世瑋進一步提到，除《公益揭弊者保護法》簽署外，民政局也將啟動「行政院透明晶質獎」參獎作業，成立跨單位工作小組，全面盤點內控制度、風險管理及行政透明作為，從流程設計、執行細節到資訊公開進行系統性檢視，並透過外部評比機制找出潛在風險與精進空間，藉由參獎過程，強化制度韌性與治理品質，讓廉政與透明不只是評比項目，而是內化為日常行政運作的一部分，進一步提升整體行政效能。