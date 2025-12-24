給柯志恩改變高雄的機會？ 張博洋、尹立批「還沒參選就先傷高雄」

昔罷韓行動成員尹立(左)與張博洋(右)，痛批柯志恩尚未正式參選，就在預算上重挫高雄。 圖：尹立競選團隊/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文24日於國民黨中常會上正式宣布，高雄市將由柯志恩代表國民黨參選下一屆市長選戰，柯志恩於臉書發文表示，「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望」。昔日罷韓成員高雄市議員張博洋及高雄市議員擬參選人尹立，隨後也發新聞稿怒嗆「改變高雄的機會早就被國民黨版本財劃法封殺」。

尹立指出，國民黨無視立法程序，強行推動品質低劣的財劃法版本，二修正後不僅未見改善，反而對高雄造成更嚴重的二次傷害。身為智庫執行長的柯志恩唯一帶給高雄的「改變」，就是尚未正式參選，就在預算上重挫高雄。

尹立進一步表示，高雄正朝向高科技與AI產業並進的現代工業城市邁進，確實存在許多亟待改革與提升的空間，這也是市民共同的期待；但是這樣的期待，卻因身為智庫的執行長柯志恩胡亂提案，以及國民黨內建對南部有仇的修法態度，高雄改變的機會早已被國民黨全盤封殺。

張博洋則是錯愕表示「有聽過一邊砍預算一邊要幫你討尊嚴的？」他提醒，別忘了柯志恩曾經公開表示國民黨團總召傅崐萁不是她說得動的，國民黨中央明知道柯志恩二度參選高雄市有不能輸的壓力，但是依然對高雄預算毫不留情，柯志恩在黨內、在傅總召面前都這麼沒尊嚴了，現在說要幫高雄市民討尊嚴？好比一個負債累累的人突然說要教大家投資理財一樣，這種勇氣跟自信不知道是誰給柯志恩的？

