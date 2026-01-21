給民進黨縣市長候選人2點提醒 賴清德喊：母雞要發揮母雞的角色

民進黨今（21）日召開第21屆第15次中執會。（翻攝畫面）

民進黨今（21）日召開第21屆第15次中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述主席賴清德致詞。賴清德在會中給縣市長候選人2點提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

賴清德在會中說，中央黨部根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生3位提名候選人。

賴清德說，這次建請提名的3位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。他指出，蔡易餘擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。

賴清德提到，陳亭妃歷經10年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴清德表示，瑞隆經過10年市府政務磨練，與10年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴清德也給出2點提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

賴清德指出，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德說，3位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德期許3位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

