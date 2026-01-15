給第一線教育現場老師尊嚴！行政教師獎金加碼拍板 蔣萬安回應校園「行政大逃亡」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

在宣布學生營養午餐全面免費後，台北市長蔣萬安再針對教育現場拍板新措施，於前（13）日裁示增加高中小學兼任行政教師的行政工作獎金。蔣萬安表示，此舉除回應校園長期人力流失問題，也希望透過制度性加碼，肯定長期留在校園、第一線投入行政工作的教師，給予他們應有的回報與尊嚴。

根據台北市教育局昨日說明，此次行政工作獎金調整，將在教育部原定基準上再行加碼，並依學校規模及行政職務責任輕重採取分級設計。（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安今（15）日受訪指出，近年校園出現「行政大逃亡」現象，教師普遍不願兼任行政職務，與台北市整體物價水準及生活成本偏高不無關聯。他強調，這次裁示增加行政獎金，目的在於肯定長期留在校園、第一線投入行政工作的教師，給予他們應有的回報與尊嚴。他也直言：「只要是對吃、對孩子、對教育好，都是好事。」

根據台北市教育局昨日說明，此次行政工作獎金調整，將在教育部原定基準上再行加碼，並依學校規模及行政職務責任輕重採取分級設計。未來北市校長、處室主任及組長，除原有補助外，每月將再加發新台幣一千元至三千元不等，合計最高每月可領取五千元行政獎金。

教育局進一步指出，加碼對象為公立中小學中，兼任行政職務的教師，並依不同職務責任採取階梯式補助方式。以現行制度為基礎，校長每月再加發三千元、處室主任加發兩千元、組長加發一千元，預估將嘉惠全市約四千三百一十三名兼任行政教師。這項行政工作獎金加碼措施，將追溯自民國一一四年九月起實施。

