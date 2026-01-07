給糖吃！川普「覬覦」格陵蘭恐使北約崩解 專家提議增加美國駐軍及資源開發

美軍C-130運輸機降落格陵蘭執行運補任務。 圖：翻攝U.S. Air National Guard

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）推動加強對丹麥領土格陵蘭（Greenland）的控制，引發歐洲擔憂可能導致北約（NATO）瓦解。美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）引述歐洲學者分析，認為透過外交途徑維持格陵蘭政治自治，同時增加美國駐軍及資源開發權利，或許能化解這場潛在危機。

川普態度強硬，重申格陵蘭應移交美國控制，並嘲諷丹麥最近僅「增加一輛狗拉雪橇」來強化安全。他強調美國國家安全利害攸關，丹麥無法阻擋俄羅斯及中國主宰該地區，現狀即將結束。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則嚴正回應，若美國對另一北約國家發動軍事攻擊，「一切將終止」，包括北約及自二戰結束以來的安全保障，毀掉西方安全策略的基石。

《星條旗報》引述維也納地緣政治分析師「北方走廊原則」（Northern Corridor Doctrine）提議，更新美國與丹麥的安全合作協議，擴大盟國對格陵蘭關鍵礦產等資源的開發。認為這將強化美歐對抗俄羅斯及中國的立場，同時應對「不可避免的現實」。提議強調：「美國將擴大在格陵蘭的軍事、安全及地緣經濟存在。關鍵問題是，此擴張是否帶來盟友間的對抗與分裂，或是凝聚與穩定。」新協議可讓美國擴大格陵蘭准入權，換取廣泛安全活動。該專家補充：「在第二次冷戰中，格陵蘭再度成為北美及跨大西洋安全的不可或缺要素。迴避現實無法維護主權，只會削弱它。」

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）指出，歐洲長期忽視格陵蘭戰略重要性，是問題根源。直言「歐洲的問題不在華盛頓視格陵蘭為戰略資產，而是歐洲本身未能如此看待。數十年來，格陵蘭被視為政治敏感議題，而非戰略優先。這份自滿如今已成危險。」警告：「防禦薄弱、治理鬆散或對外依賴的領土，無論法律地位如何，都會招致壓力。」呼應川普副幕僚長米勒（Stephen Miller）的「世界由力量、武力及權力主宰」、「無人會為格陵蘭未來與美國軍事對抗」言論。大西洋理事會建議，丹麥及其他歐洲國家應增加格陵蘭及北極軍事承諾，向川普政府示意區域安全已獲重視；歐洲軍事存在需足以拒絕俄羅斯及中國進一步入侵。「若歐洲視格陵蘭為自身安全核心，而非需解釋的負擔，便能將川普政府對收購格陵蘭的執著，轉向合作保障格陵蘭安全。」

格陵蘭衝突有歷史基礎。冷戰時期，美國曾在該地駐紮數千士兵及多處核武轟炸機基地。目前美國駐軍僅約200人，專注早期預警彈道導彈任務。川普上任後，反覆主張美國需接管格陵蘭，以因應俄羅斯及中國北極活動增加。歐洲將格陵蘭視為政治敏感點，而非戰略優先，導致在強權競爭中的自滿。若美國強行奪取北約盟友丹麥的領土，將顛覆北約核心原則－攻擊一國即攻擊全體，恐危及聯盟存續，並削弱美歐關係對抗俄中的能力。

