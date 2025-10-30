給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗

美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。

川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面升級與翻新。因為殺傷力太強，我其實很不願意這麼做，但我別無選擇！俄羅斯排第二，中國則遠遠落後排在第3，但5年內也會趕上。」

根據《國會山莊報》，美國自1992年起就停止了爆炸性核武測試，但前川普國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）曾在競選期間建議他，如果贏得2024年大選，就應該進行核武測試。

歐布萊恩去年6月投書《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌，並寫道：「自1992年以來，美國首次必須在現實世界中測試新型核武器的可靠性與安全性，而不只是透過電腦模型。如果中國與俄羅斯繼續拒絕參與軍備控制談判，美國也應恢復生產核武器的主要裂變同位素：鈾－235與鈽－239。」

近日，莫斯科才宣稱成功試名為9M370海燕式飛彈（9M370 Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall）的新型核動力巡弋飛彈，並稱飛行距離達8700英里（約1萬4000公里）。此舉不僅遭到國際譴責，包括川普也直言此舉「不恰當」，呼籲俄國總統普京（Vladimir Putin）應致力於結束俄烏戰爭，而非測試飛彈。

睽違6年首度見面

此次川習會是自2019年來，兩人首次面對面會談。《華盛頓郵報》指出，這場會面原本被外界視為試圖穩定這個全球最重要、亦最緊繃的地緣政治關係，但川普在「Truth Social」上的動作顯示，儘管他看起來很期待見到習近平，但這次會談可能會出現意料之外的結果。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場會晤前握手合照。（AP）

據了解，美中兩國領袖將討論上週末由談判代表達成的一項協議框架，旨在緩和科技競賽與貿易摩擦。根據這個模糊的協議，美國將暫時取消對中國商品加徵額外的100％關稅；作為交換，北京將把限制稀土出口的措施延後約一年。不過川普強調，該協議能否成局仍取決於他本人與習近平的會面結果，因為他認為外交最重要的是他與各國領導人的個人關係。

研究中國政治、曾任職中央情報局（CIA）的華盛頓智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）研究員席恩（Jonathan Czin）則指出，習近平現在很有自信；為了提升談判籌碼，北京近期停止向美國採購農產品，並宣布對關鍵原物料祭出嚴格的出口管制。席恩說：「他（習近平）現在感覺掌握局勢、底氣很足。」

本次會面在南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base）舉行，川普表示他計畫明年初會訪問中國，而習近平也同意之後可能赴美，到佛州「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）或其他地點與川普見面。

