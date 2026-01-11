給自己一壺茶的時間！礁溪Herbelle Tea：大片落地窗坐擁龍潭湖綠意，宜蘭慢活約會新景點

宜蘭礁溪｜ Herbelle Tea 湖畔茶 屋

一般人都知道桃園龍潭，但不曉得宜蘭也有座龍潭，而且還是一座絕美的湖光山色美潭。就在這龍潭湖畔旁開了一間茶屋，直接就坐落在龍潭搖滾區，第一排享受綠意美潭這樣，大片落地窗外將龍潭盡收眼裡，給自己一壺茶的時間，就這樣靜靜的望著湖景發呆也很好，很療癒。

第一次來龍潭，但這次真的美到我可以一直來欸。

藍天白雲好天氣，心情也跟著飛揚起來。

尤其是望著這片綠意湖景，波光粼粼，溫柔且穩重的包容著我們這群遊客。

湖光山色，真的絕美

茶屋也是以大片落地窗搭配木質調的設計

寬敞簡約的風格，跟大自然融合一體

店內座位數不少，平日是不需要預約，假日我就不曉得了。

湖畔第一排，也就是搖滾區是最搶手的

沙發區有限制3人以上才能坐喔。

其實只要這樣靜靜的望著湖面，就讓人覺得心情平靜。

MENU

自行掃碼看菜單到櫃臺點餐即可，店內採自助式，低消是一杯飲料或一份80元以上的餐點，用餐時間90分鐘。

甜點蛋糕以現場為主

大概收費價格可以參考這裡。

飲料都在100元以上，蛋糕則是150元以上，餐點價格中上，但湖景無價。

抹茶系列甜點飲料還行，就中規中矩。

Herbelle Tea 湖畔茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路

電話：0800 059588

時間：08:00–17:00

官網： Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌