給自己重來的機會 花工陳又睿技藝走出新未來

陳又睿(左)與電機科主任歐陽愼合照

抱著「想學一技之長」的想法，花蓮縣立國風國中畢業的陳又睿，選擇進入國立花蓮高級工業職業學校就讀，雖然學習依然不輕鬆，但「靠自己做出東西」讓他很有成就感，不僅在第55屆全國技能競賽北區賽中獲得工業控制職種第二名，也為自己找到人生新方向。



自認為「不是讀書的小孩」，陳又睿進入花工之後，努力成為技職競賽的選手，他說，雖然技職學習與訓練都很辛苦，但是有目標的辛苦，與在課堂上為了考試背誦，還是很不一樣的。



花蓮高工電機科科主任歐陽慎說，專業的路，並不輕鬆，所有學生進入花工後，會先安排職業探索與職種體驗，讓學生瞭解自己有興趣的方向，之後還有選手考試評估，確認技能競賽職種後，才會開始各種練習、培訓。



花工校長曾銘文就說，技職教育必須「適性揚才」，學生不是不能學、不努力，學校透過技能檢定、證照培養、技能競賽等方式，讓學生找到目標與方向，也讓人生有「重啟」的機會。

