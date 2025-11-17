給菁英的真愛提案，讓幸福成真。（圖：吳嘉興醫師提供）

▲給菁英的真愛提案，讓幸福成真。（圖：吳嘉興醫師提供）

「治病靠藥，治孤單靠緣。」談起自己二十多年來投入婚戀媒合工作時，總會微笑著說出這句話。身為院長與醫師，他看過許多在職涯上走得亮眼、思考迅速果斷的專業人士，卻在感情道路上顯得格外寬容、謹慎，有時甚至不知從何踏出第一步。

近年來晚婚趨勢明顯，不少人並非不想成家，而是在忙碌的生活節奏與有限的社交圈之間，錯失與同樣價值觀的伴侶相遇的機會。婚姻與健康相似，都是攸關人生的重要投資。「若能有專業團隊協助引導，在安全、真誠的環境下相識，往往能讓關係更順利開展。」

廣告 廣告

同時也觀察到，許多從事醫療、法律、科技或企業管理的中高階專業人士，平時投入大量心力在工作，缺少被理想伴侶或心儀對象「看見的機會」。透過審慎把關的面談與身分驗證流程，可以讓每一場相遇都更具意義，減少誤會與不必要的消耗。

相比開放但門檻較低的線上交友世界，建立一段關係需要安全感、信任與明確期待。會參加交友聯誼社，是誠心也誠懇地以結婚為目標，高社經且懂生活的人，也該懂得找幸福。

「就像開車有導航，感情也能少走冤枉路。」不同性格的人會需要不同的伴侶特質，有人渴望安定，有人追求共同成長，而透過諮詢與心理分析，往往能讓人更快看清自己的需求。

晚婚已成為社會常態，而願意主動為愛行動，反而是一種成熟與自覺。「努力為事業打拼，也別忘了為幸福留一個位置。」等待愛情不如創造愛情，能在對的時刻遇見彼此，是這個時代最需要珍惜的緣分。