給賈永婕99.9分、台北市長只給59分！霍諾德徒手登頂101掀全球矚目 張景森點名歷任市長「出來謝罪」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
美國知名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功挑戰台北101，這場高難度行動不僅讓台灣再度登上國際媒體版面，不过，行政院前政務委員張景森直言，這次全球關注的畫面，除了英雄般的攀登身影，也同步讓「台北的屋頂醜態」被「一次攤在世界眼前」，並公開點名歷任市長「出來謝罪」。
霍諾德於25日展開挑戰，全程未使用任何安全繩索，僅憑雙手與身體力量攀上101外牆，在1小時31分鐘34秒內完成壯舉。當他站上塔尖、張開雙臂自拍的瞬間，現場歡呼聲不斷，畫面也透過國際媒體直播與串流平台迅速傳遍全球。
針對這次活動的籌劃與執行，張景森在社群平台發文盛讚台北101董事長賈永婕，直言自己給她「99.9分」，並形容她是結合創意與膽識的行銷天才，「我不知道她是怎麼克服內部反對的」。張景森回顧，過去他曾提出101舉辦類似的攀登活動，卻未獲採納，當時內部討論甚至以「一旦發生意外，101就會被地政單位登記為凶宅」為由直接否決。他也提到，那0.1分的扣分理由，純粹是因為「101的玻璃沒有擦乾淨」。
不過，讚賞之餘，張景森話鋒一轉，對於台北市歷任市長只能勉強給出59分，原因在於Netflix團隊同步紀錄攀登過程時，畫面也毫不保留地呈現出台北密集且雜亂的屋頂景象，讓「全世界看到台北原來是個鐵皮屋城市」。
張景森發文表示，透過Netflix讓全世界看到了，「台北原來是個鐵皮屋城市！單看台北的屋頂醜態，很難相信這是一個能製造先進半導體的國家！如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪！」
他進一步點名現任市長蔣萬安，呼籲應立即推動相關自治條例，鬆綁法規、改善現況，包括允許頂樓加蓋輕量結構，結合太陽能板、公共設施與休憩空間，甚至在條件許可下轉作青年社會住宅使用。
隨著攀登畫面在網路上持續擴散，一名網友在Threads上發文指出Netflix影像呈現的細節，攝影團隊疑似透過調色「降低了綠色的濃度、凸顯紅衣Alex」，試圖弱化背景中大量綠色鐵皮屋的存在，「避免讓全世界的人以為101旁邊就是貧民窟（雖然這些綠屋頂上世界最貴的貧民窟）」。
該說法曝光後，立即引發大量討論，不少網友反批過度解讀，直言「全世界都在看alex，就只有台灣人在自卑看旁邊」，也有人認為「Netflix根本沒想這麼多吧」、「刻意降綠色？眼睛是不是有什麼問題 」、「不放過任何一個可以踩台灣的機會，怎麼不去看醫生」、「喜事喪辦的台灣人，不會錯過任何一個可以貶低台灣的機會。
另一方面，霍諾德徒手攀登101也吸引大批民眾聚集台北101周邊，隨著霍諾德接近終點，現場人潮愈發擁擠，部分民眾為了搶占視野不斷推擠，場面一度失控。警方頻頻吹哨、來回指揮交通，仍難以完全壓制混亂狀況，甚至有人直接站上馬路或攀高卡位觀賞，讓不少目擊者直呼誇張。
更多FTNN新聞網報導
賴清德屬意誰面對最強蔣萬安？郭正亮預測最後逼卓榮泰出戰
全球直播見證霍諾德徒手登頂台北101！蔣萬安曝北市府幕後：動員上百人次協調與安全整備
士林夜市拚2.0重塑台北門面 ！杜絕天價水果、打破同質化 蔣萬安推10大改造
其他人也在看
霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話
美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）順利完成挑戰，只花了91分鐘就達成徒手攀爬登頂台北101大事，當下他的老婆桑妮在平台上等著他，開心給他一個大大的擁抱，兩人也甜蜜親吻，桑妮一直是霍諾德的堅強後盾，因為這次霍諾德來台挑戰，兩人的愛情故事也再被美國媒體報導出來。自由時報 ・ 1 天前 ・ 37則留言
吃蛋預防失智症！降47％風險 關鍵成分曝光 5種人可一天3顆
《營養學期刊》研究發現，每周食用一顆以上的雞蛋有助於降低老年人罹患阿茲海默症、失智症的風險。這項研究透過分析1024名老年人的飲食習慣和健康狀況，探討了雞蛋攝取量與阿茲海默症發病率之間的關聯。營養師陳健康2.0 ・ 3 天前 ・ 2則留言
霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登101，僅用1小時31分鐘34秒便成功登頂，更在塔尖張開雙臂開心自拍，掀起全場歡呼。然而，此次壯舉也讓台灣再次登上國際版面，不過行政院前政務委員張景森批評，除了霍諾德的英姿，台北的「醜態」也被全世界看光，呼籲台北歷任市長應該「出來謝罪」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1187則留言
霍諾德攻頂台北101！最新PO文感動喊：感謝整個團隊讓這一切成為可能
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導美國攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）25日成功登上台北101，全程僅耗時91分鐘，成功寫下歷史新紀錄。而霍諾德稍早也在臉...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
霍諾德征服台北101！1570萬入袋 網見他穿「破洞衣」離台：非常節儉
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，91分鐘順利攻頂，畫面震撼全世界。今天上午霍諾德與妻子桑妮（Sanni McCandless）以及拍攝團隊現身桃園機場，搭機離台，他也友善的配合民眾合影。不過記者也觀察到，親民的霍諾德今（26日）離台時穿的綠色運動服，背肩上有一個約10元銅板大小的破洞，看得出來，即便在各個高額極限獎金入袋後，霍諾德依舊相三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攻頂101今早現身桃機將離台 展現親民風範粉絲搶合影
美國自由攀岩好手霍諾德昨天（25日）成功挑戰攻頂台北101，成為無安全裝備、徒手登上101第一人。霍諾德今天早上與妻子現身桃機，準備搭機離台，許多民眾看見霍諾德紛紛搶拍合影，更有旅客對他高喊Hero，他也展現親民態度，相當受歡迎。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 89則留言
霍諾德爬完台北101「亂象出現」！男模仿爬片曝網酸：猴子
生活中心／綜合報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中全程無繩索、零防護。挑戰成功後，霍諾德讓台灣民眾盛讚其勇氣，也引發外界對台北101外牆結構的好奇，除了有人觸摸外牆凹槽外，近日竟出現一名男子試圖模仿霍諾德攀爬。該名男子費盡力氣才爬到第二層，隨即遭警衛制止並要求下來，影片曝光後引發網友嘲諷，直呼根本是「猴子」。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
Lulu文定搭計程車出場！Lulu爸按表照收125元 全場笑翻
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今（25）日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請650親友，幾乎半個演藝圈藝人都到場祝福。下午舉辦文定儀式， Lulu的父親黃路家翔安擔任「護花使者」，親自開著台灣大車隊計程車送女兒出嫁，有趣的是Lulu一上車，爸爸就職業病爆發按下挑表機，下車還把收據給女婿，成為全場對大笑點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
殺人分屍10袋遭判死定讞 死囚歐陽榕病逝獄中橋檢公布死因
曾於2003年犯下震驚全國的高雄女建商分屍案，並於2011年判處死刑定讞的死刑犯歐陽榕，昨傳出因身體不適戒護外醫，經送醫搶救後仍於本月25日宣告不治。橋頭地檢署昨天指派檢察官李冠林前往相驗，認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬對死因表示無意見，檢察官已於昨天開立死亡證明書。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳昊森爆熱戀小2歲女星 「當街撒嬌摟抱」畫面全被拍
陳昊森爆熱戀小2歲女星 「當街撒嬌摟抱」畫面全被拍EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
LuLu出嫁不坐豪車 父親開小黃一動作陳漢典笑翻
迎娶車隊沒豪車，卻是一整排的「小…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
無法律禁止稱「台灣101」！王世堅：台北101同巴黎凱旋門是約定俗成說法
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨天挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘登頂，完成這項被視為「不可能的任務」的狀舉，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發藍營批評。對此，民進黨立委王世堅今（26）日表示，台北101的說法就是約定俗成，但是有人喜歡稱呼為台灣101，法律沒有禁止。不過，他強調，「台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，你會稱巴黎凱旋門，很少三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
快訊／霍諾德徒手攀台北101！工傷協會逆風發文遭砲轟 最新7點聲明回應
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘攻頂。不過，工傷協會卻發文譴責，指出此舉公然踐踏職業安全，將人命當作炒作話題的工具，該發文也引來網友砲轟，今日稍早工傷協會也做出最新回應，強調爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12則留言
「立百病毒」列第五類傳染病 致死率約58% 疾管署：出國避免生飲椰子汁
印度出現立百病毒病例，引發國際關注。疾管署今天（25日）表示，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，籲民眾出國避免生飲椰子汁，萬一剛好是被果蝠咬過的椰子，就有傳染風險，「生冷食物最好都不要吃，熱的、熟的，還是比較安全」。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 12則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
這些「超常見食物搭配」其實很NG！專家：營養全被浪費 巧克力牛奶也中
有些食物搭配起來天作之合：牛奶配餅乾、紅蘿蔔配鷹嘴豆泥、炸雞鬆餅、培根炒蛋……但從營養角度來看，有些受歡迎的組合其實最好避開。根據「realsimple」網站，營養師Avery Zenker解釋：「某些食物中的成分可能會阻礙維生素和礦物質的吸收。為了最佳的營養吸收，特別是如果你正在優先補充某種營養素時，就需要留意食物搭配；營養缺乏的人更可能被建議避免特定組合。此外，有些搭配可能會導致某些宏量或微量營養素攝取過量。」專家們一致認為，把食物直接分成「好」與「壞」並不是有效的飲食方式，但他們建議我們在搭配食物時多留點心。以下是健康專家整理的 6 種應避免同時食用的食物組合。 1、牛奶 + 柑橘類水果如果你打算一邊喝牛奶、一邊吃幾顆橘子，尤其是乳糖不耐症者，最好三思。Zenker說：「將牛奶與柑橘類水果（如柳橙汁、檸檬）混合，可能會讓牛奶中的蛋白質凝結，造成消化不適或腹脹。」這是因為柑橘中的檸檬酸會讓牛奶中的酪蛋白凝集，凝結的牛奶更難消化，可能導致脹氣、胃痛、消化不良等症狀。 2、黑巧克力 + 牛奶再美味的組合也可能暗藏陷阱。預防心臟病專科醫師Elizabeth Klodas博士指出：「高品質常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
微波爐致癌？專家封它是廚房「背鍋俠」 3容器是真凶
微波爐長期背負致癌迷思，營養師曾建銘表示，微波爐堪稱廚房裡的「背鍋俠」，被誤會太久了。曾建銘指出，真正該擔心的不是微波爐，而是過多的加工食品、過高的鹽分（鈉含量），以及不好的油脂這三大類食物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu婚禮大咖全到！ 陳漢典開心喊「王力宏二哥」⋯許光漢改名坐在台下
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。此外，許光漢、鍾欣凌、柯震東、王力宏、陶晶瑩等大咖也都將現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
載逾350人菲律賓渡輪沉沒！至少15死28人下落不明
菲律賓官方26日表示，一艘載有超過350人、往返島嶼間的渡輪於午夜過後在菲律賓南部，疑因故障沉沒。菲律賓海岸防衛隊表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 14則留言