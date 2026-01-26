給賈永婕99.9分、台北市長只給59分！霍諾德徒手登頂101掀全球矚目 張景森點名歷任市長「出來謝罪」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

美國知名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功挑戰台北101，這場高難度行動不僅讓台灣再度登上國際媒體版面，不过，行政院前政務委員張景森直言，這次全球關注的畫面，除了英雄般的攀登身影，也同步讓「台北的屋頂醜態」被「一次攤在世界眼前」，並公開點名歷任市長「出來謝罪」。

張景森發文表示，透過Netflix讓全世界看到了，「台北原來是個鐵皮屋城市！」（圖／Netflix臉書）​​​​​

霍諾德於25日展開挑戰，全程未使用任何安全繩索，僅憑雙手與身體力量攀上101外牆，在1小時31分鐘34秒內完成壯舉。當他站上塔尖、張開雙臂自拍的瞬間，現場歡呼聲不斷，畫面也透過國際媒體直播與串流平台迅速傳遍全球。

針對這次活動的籌劃與執行，張景森在社群平台發文盛讚台北101董事長賈永婕，直言自己給她「99.9分」，並形容她是結合創意與膽識的行銷天才，「我不知道她是怎麼克服內部反對的」。張景森回顧，過去他曾提出101舉辦類似的攀登活動，卻未獲採納，當時內部討論甚至以「一旦發生意外，101就會被地政單位登記為凶宅」為由直接否決。他也提到，那0.1分的扣分理由，純粹是因為「101的玻璃沒有擦乾淨」。

不過，讚賞之餘，張景森話鋒一轉，對於台北市歷任市長只能勉強給出59分，原因在於Netflix團隊同步紀錄攀登過程時，畫面也毫不保留地呈現出台北密集且雜亂的屋頂景象，讓「全世界看到台北原來是個鐵皮屋城市」。

張景森發文表示，透過Netflix讓全世界看到了，「台北原來是個鐵皮屋城市！單看台北的屋頂醜態，很難相信這是一個能製造先進半導體的國家！如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪！」

他進一步點名現任市長蔣萬安，呼籲應立即推動相關自治條例，鬆綁法規、改善現況，包括允許頂樓加蓋輕量結構，結合太陽能板、公共設施與休憩空間，甚至在條件許可下轉作青年社會住宅使用。

隨著攀登畫面在網路上持續擴散，一名網友在Threads上發文指出Netflix影像呈現的細節，攝影團隊疑似透過調色「降低了綠色的濃度、凸顯紅衣Alex」，試圖弱化背景中大量綠色鐵皮屋的存在，「避免讓全世界的人以為101旁邊就是貧民窟（雖然這些綠屋頂上世界最貴的貧民窟）」。

該說法曝光後，立即引發大量討論，不少網友反批過度解讀，直言「全世界都在看alex，就只有台灣人在自卑看旁邊」，也有人認為「Netflix根本沒想這麼多吧」、「刻意降綠色？眼睛是不是有什麼問題 」、「不放過任何一個可以踩台灣的機會，怎麼不去看醫生」、「喜事喪辦的台灣人，不會錯過任何一個可以貶低台灣的機會。

另一方面，霍諾德徒手攀登101也吸引大批民眾聚集台北101周邊，隨著霍諾德接近終點，現場人潮愈發擁擠，部分民眾為了搶占視野不斷推擠，場面一度失控。警方頻頻吹哨、來回指揮交通，仍難以完全壓制混亂狀況，甚至有人直接站上馬路或攀高卡位觀賞，讓不少目擊者直呼誇張。

