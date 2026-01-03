給足王金平黨「最高顧問」禮遇 鄭麗文下週一率4副主席到王辦親頒證書

國民黨主席候選人鄭麗文日前拜會前立法院長王金平。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文在去年底中常會上（12/24）日宣布，前一日已當面邀前立法院長王金平出任黨最高顧問，並獲首肯。鄭也確定，下週一（1/5）上午將至王在宏國大樓辦公室，親頒最高顧問聘書，正式完成聘任。

值得注意的是，目前規劃，下週一4位黨副主席李乾龍、季麟連、張榮恭與蕭旭岑，都將一起陪同鄭麗文拜會王金平，給足王禮遇規格。

鄭麗文去年12月24日在中常會上表示，之所以邀王金平出任黨最高顧問，是因王從政50年對國民黨貢獻卓著，在全台灣人脈寬廣，而在王退而不休期間，希望王繼續對黨持續貢獻。

鄭麗文當時也轉述，王金平願以其豐沛人脈、在社會各界威望，以及與黨內同志長年互動，繼續為黨盡一份心力。

