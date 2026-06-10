給鄭麗文公開信 他評美國人最恨被羞辱智商

▲政經評論員吳嘉隆喊話鄭麗文，美國人最痛恨別人羞辱他們的智商。（圖／國民黨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文此次訪美打出「和平牌」，疾呼國民黨將扮演兩岸與區域和平的「搭橋者」，但是過程中爭議不斷。對此政經評論員吳嘉隆今（10）日發文「給鄭麗文小姐的公開信」，強調美國人最痛恨別人忽悠或羞辱他們的智商，而鄭麗文從中國的角度來做思考，所以美國人已經把她定性了就是北京的代理人，所以對美國的遊說，注定會徒勞無功，而且會讓美國覺得，必須拿出強硬的手段，來阻止大量的中共代理人的我行我素，根本不把美國人放在眼裡。

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吳嘉隆表示，美國人最痛恨別人忽悠或羞辱他們的智商，所以想忽悠美國人的結果，美國人會將計就計，反過來忽悠你，看事情的角度很簡單，人在美國就講美國話，講美國人聽得懂的話，也講美國人愛聽的話，那就是好好界定美國的國家利益，再把台灣放進去，讓美國人在追求自己的國家利益的時候，也把台灣照顧好，把日本照顧好。

吳嘉隆說，鄭麗文雖然努力想這麼做，但是水平還是差了點，因為她不是國際政治專業，對於大國博弈還不夠熟悉，沒辦法從美國的角度來做思考，而且恰恰相反，是從中國的角度來做思考，所以，美國人已經把她定性了，就是北京的代理人，所以對美國的遊說，注定會徒勞無功，而且會讓美國覺得，必須拿出強硬的手段，來阻止大量的中共代理人的我行我素，根本不把美國人放在眼裡。

吳嘉隆提到，中共有需要在台灣內部培養代理人，鄭麗文自告奮勇去擔任這個角色，注定吃力不討好，因為這個角色注定會讓美國反感，讓美國出手。於是，中共將來會發現，國民黨已經變成美中關係的絆腳石，是來製造麻煩的，於是遲早會開始修理國民黨。

吳嘉隆說明，中共認為外交關係的重點，就在於親自抓好中美關係，而鄭麗文居然以為可以替習近平處理中美關係，企圖贏得美國人的好感，問題來了，如果成功了，那就證明中國的外交系統是無能的，會對鄭麗文懷恨在心，但是如果失敗了，習近平這邊會認為鄭麗文沒有達成目標，反而給中國的來外交麻煩，「這樣你知道了嗎？」

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