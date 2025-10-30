給鄭麗文的建議！ 朱立倫吐「2字」：黨主席必須承受

即將卸任的國民黨主席朱立倫以「任謗」二字勉勵即將接棒的新主席鄭麗文；而對於自己的下一步，朱立倫說他要當國民黨永遠的志工。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨主席朱立倫昨天主持完任內最後一次中常會，即將在週六的全代會中正式交棒，今天（30日）出席黨內活動時以「任謗」二字勉勵即將接棒的新主席鄭麗文。也重申「親美、友日、和陸」是國民黨「黨章、黨綱」裡長期以來的既定路線，對於自己的下一步，朱立倫說他要當國民黨永遠的志工。

朱立倫透露上週他和準主席鄭麗文已經交換過許多意見，包括人事、財務、黨務及選務，對於鄭麗文即將接任主席，大家不但會全力支持，也會給她最大的祝福。當時他特別講了一句話：經國先生曾經說過任勞、任怨，但是最難的則是「任謗」。朱立倫說擔任主席最重要的就是任謗，因為不同意見、不同想法在黨內非常普遍，大家經常會有很多的誤會、謠言或指控，擔任主席的就是必須要承受。

此外朱立倫昨天在中常會上特別提到「親美、友日、和陸，缺一不可」，是否藉此喊話「鄭主席」、也擔心未來的路線可能會不一樣？朱立倫回應表示，這是國民黨創黨的精神，幾十年來大家都以捍衛中華民國、一切都以中華民國為本；親美、友日、和陸本來就是國民黨多年來一貫的政策，這個路線不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章黨綱裡面長期來都這樣走的，相信大家也都知道，這是國民黨所堅持的路線。

朱立倫提到，上週他對鄭麗文特別提到：他帶領黨務幹部總辭，是要建立一個好的制度：給新任主席最大的尊重、最大的空間，讓新主席決定哪些職務要留任、哪些要新派，朱立倫也說黨內有許多優秀的地方黨部主委，他也都和新任鄭主席一一交換過意見，相信大部分都會獲得留任。

被問到自己卸任後的下一步，朱立倫說他一定會是國民黨永遠的志工，當然希望國民黨更好更強，需要他幫忙一定會全力以赴。朱立倫說他長期受到社會栽培，一定也會是社會最好的志工。未來除了對長輩的關懷繼續加強，對青年的培育也會持續，希望未來大家會看到朱立倫在青年培育上，也是很好的志工；此外，國際交流也要持續加強，只要對台灣有利、對國民黨有利，他都會全力以赴。（張柏仲報導）