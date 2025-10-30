給鄭麗文的建議 朱立倫：主席最重要是「任謗」

朱立倫今出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後受訪。（陳薏云攝）

國民黨將於11月1日舉行全代會，也是新任黨主席鄭麗文的上任首日。現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他30日被問及下一步規畫，強調自己是「國民黨永遠志工」，另被問及給鄭麗的建議，朱立倫說要任勞任怨最重要的是「任謗」，黨主席就是要承受。

朱立倫今出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後受訪。被問及給鄭麗文的「持家」建議，朱立倫說，上禮拜跟鄭麗文見面的時候，做了很多很多的意見的交換，包括人事、財務、黨務及選務，但是他特別講了一句話，經國先生曾經講過任勞任怨但是最難的是任謗。

朱立倫表示，擔任主席真的就是要任勞任怨最重要的是任謗，因為不同的意見不同的想法在黨內是非常普遍，很多誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

朱立倫也被問及卸任主席後的下一步規畫，朱立倫說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨更好更強，需要他幫忙一定全力以赴。

朱強調自己長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工，除了對於長輩關懷，青年培育也會持續，青年是未來的希望，未來大家會看到朱立倫，對台灣有利、國民黨有利全力以赴。

而朱立倫總辭也包括地方黨部主為，鄭麗文對此表示「寧可相信是善意」。朱立倫今說，上禮拜跟鄭麗文有特別提到，總辭是建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重，最大的空間。

朱立倫強調，新任主席一定可以決定要哪些要留任，哪一些要新派，相信很多優秀的地方黨部主委我也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。