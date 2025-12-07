給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰
許多人自信自己吃得「超健康」，早餐一碗穀片、口渴時喝無糖可樂、用植物肉替換紅肉，但在心臟科醫師Sanjay Bhojraj看來，這些「乍看健康」的選擇，其實暗藏讓血管加速老化、代謝失控的地雷。
根據《CNBC》報導，Sanjay Bhojraj醫師治療心臟病逾20年，觀察到就算患者天天運動、也懂得紓壓，心血管狀況仍可能越來越糟，而兇手往往就藏在日常飲食習慣。他霸氣點名9大心臟危險食物，強調這些東西給他錢他也不吃！
一、高糖早餐穀片
早餐穀片常以健康形象包裝，但如果是高糖、高熱量的品項，就不見得是養生首選。Sanjay Bhojraj醫師指出，清晨的高糖負荷會讓血糖快速上升，長期增加胰島素負擔，導致代謝狀況惡化並加速血管受損。再加上有些滋味香甜的穀片加了很多蜂蜜或麥芽糖，且經過多次加工，糖分和添加物可不少，吃多容易對身體造成負擔，建議檢查一下成分標示，避免不小心就踩雷囉。
二、含糖飲料與能量飲
含糖飲品會短時間內推升血糖與發炎反應，使代謝系統處於過度運作狀態。而近年流行的人工代糖版則可能干擾腸道菌相，影響心臟與代謝健康。
至於能量飲料也讓醫師搖頭。研究指出，其中的牛磺酸成分對於血液腫瘤患者來說，可能成為癌細胞加速壯大的燃料；而能量飲品料中的咖啡因更常比一杯咖啡高上1.5倍，再搭配大量糖分，心臟壓力直接雙倍上身，甚至被心臟科醫師Evan Levine點名為「傷心飲品」之一！（編輯推薦：7種傷心飲料對心臟最有害！喝這瓶等於灌10匙糖血管先遭殃）
三、加工熟食肉品
加工熟食肉為了延長保存期限，經常使用硝酸鹽和亞硝酸鹽等化學添加物，這些成分可能造成血壓上升，演變成血管損傷，還可能增加罹癌風險。營養師林亞貞就曾點出超加工食品與癌症、肥胖的關聯。這些由工廠製造的食品，通常含有防腐劑、甜味劑和增稠劑等等，經常吃、吃過量可能導致更多的先天缺陷和更高的癌症發生率。
四、高溫油炸速食與炸物
高溫油炸食品使用的油脂在加熱後容易氧化，形成可能傷害血管的物質。這些物質累積在血管壁中，使動脈硬化風險升高。
而高溫下烹調含有蛋白質、糖類的食物會產生丙烯酰胺（acrylamide），該物質經動物實驗證實具有致癌性。林亞貞營養師就曾提醒，這些有害的化合物累積過量，恐導致發炎反應，並可能導致癌症和其他疾病。
五、精製澱粉
白麵包、白土司、餅乾雖然美味可口，卻會對身體造成血糖快速震盪與脂肪囤積的問題。Sanjay Bhojraj醫師提醒，長期精製澱粉吃過量，可能提高糖尿病風險，也會讓心血管問題更容易找上門。
六、調味咖啡奶精
有很多研究曾證實咖啡對人體的健康益處，但如果是調味咖啡飲品，可就未必健康。裡頭添加的調味奶精往往由氫化的植物油、人工香味與玉米糖漿組成，看似少量，但每日累積後也會對身體造成嚴重的負擔。尤其玉米糖漿相當於糖分和空熱量，而部分氫化的植物油，不過是「反式脂肪」的另一種說法，這種脂肪多為工業製造，可能促進發炎、提高血管硬化的發生率。
七、高度加工的植物肉
植物肉並非完全健康替代選項，因為最健康的飲食選項還是天然新鮮食物！尤其不少植物肉加工程度極高，鈉含量頗高、含植物油與多種加工成分，Sanjay Bhojraj醫師提醒，若成分標示需要具化學背景才能理解，往往代表這類食品已遠離原型食材特性。
李婉萍營養師曾表示，由於加工特性的緣故，植物肉無法像供較完整的營養素，不但少了存在於植物的膳食纖維、維生素或礦物質，和一般肉類相比，也缺乏維生素B12、鋅和動物性鐵質等營養，不建議把植物肉當作唯一主食喔！
八、高鈉罐裝濃湯
罐裝濃湯的鈉含量常接近成人一日上限的八成以上，長期攝取容易提高血壓並增加心臟衰竭風險，這種高鈉結構其實也存在於其他加工湯品與醬料，需注意整體飲食鈉含量超標的問題。
營養師呂蕙如指出，當鈉攝取量過多時，人體為了平衡鈉濃度，會吸收大量的水份，導致血管內體液的增加，造成水腫、血壓升高，進而可能造成高血壓，甚至加速鈣質流失，提高腎結石與骨質疏鬆風險。
