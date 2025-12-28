「給錢就能啪啪」看護急用錢提性交易 8旬翁完事後確診愛滋

中國一名80歲男性確診感染HIV。中國報導指出，近年老年族群HIV感染者佔比持續上升，引發關注。（示意圖，Freepik）

中國近日傳出一起高齡感染HIV（愛滋病毒）案例，引發社會關注。一名80多歲老翁遭檢出感染HIV病毒後，被發現是家中看護曾向他提出「給錢就能發生關係」，最終導致感染。據一份中國報告顯示，老年HIV感染者的主要感染管道為性傳播，而老年男性感染者數量約為女性的三倍。

綜合《中國新聞周刊》等中國媒體報導，近年中國高齡族群出現「HIV（愛滋病毒）感染」上升趨勢，今年廣東、浙江等地高齡病例佔比明顯增加，尤其浙江今年新發HIV病例中，50歲以上中老年族群占比已達39.2％；重慶今年1月至10月的新通報感染者中，50歲以上族群比例更高達77.2％。

廣告 廣告

根據報導，其中一名八旬老翁患病先前曾雇用一名看護照顧其生活起居，追查發現，該名看護因急需用錢，向他提出「給錢就能發生關係」，最終導致感染；另外，也有高齡老人與「舞伴」維持10年的性關係後確診愛滋，或老年男性買春時不戴保險套，因此增加感染風險。

多名中國疾病預防專家指出，隨著人口老齡化加劇，喪偶、長期獨居或缺乏情感支持，讓部分老年人因孤獨產生情感需求，然而相關性健康教育幾乎空白，又礙於面子，不願透過正規管道尋求協助；認為相關單位應加強針對高齡族群的性健康教育，避免老年人持續成為愛滋防治體系中的破口。

更多鏡週刊報導

群砲團爆「1人確診HIV」嚇到急團檢 醫證實：真的有人感染

軍中爆「性交易」醜聞！營區浴室開戰女中士 下士慘丟工作退伍金也沒了

60歲老翁幾乎餐餐水煮卻越吃越笨？ 專家揭「低脂陷阱」更傷腦