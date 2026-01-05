「給錢還色色？」學姐被學弟出賣 遭擄走性侵

兩名少年阿強與小明強行將小花帶往住處性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）





2024年5月，兩名少年阿強（化名）與小明（化名）在校外便利商店攔下小花（化名），隨後強行將她帶往住處，儘管女孩驚恐地傳訊息向朋友求救，甚至躲進廁所試圖自保仍被侵犯。小花母親得知此事憤怒提告，新北地方法院判決出爐。

共同侵犯少女

根據判決書，阿強與小明在案發當天下午，先於校外便利商店攔住小花，阿強甚至以「要還錢還是要做愛」等荒唐言論要脅。雖然小花根本沒有欠債並不斷躲避，但在兩名少年的合力圍堵與誘騙下，仍被強行帶往小明住處。進入室內後，小花曾躲進廁所試圖閃避，阿強竟自行開鎖強行入內，並在小花明確反抗下完成性侵。法官認為，小明雖然沒有直接實施性行為，但他身為小花的學弟，提供學姐小花資訊、協助攔人並提供犯罪場地，屬於共同侵權行為人，兩人應對小花及受害母親負起連帶賠償責任。

法律責任關鍵

判決書中特別指出，阿強與小明在案發時均為限制行為能力人，且具有基本的識別能力，能明白侵害他人性自主權的嚴重性。然而，阿強當時處於翹家狀態，長期居住在小明家中，阿強的父母容任孩子在外遊蕩卻未加約束；小明的母親見到兒子帶同學回家居住多日，亦未多加過問或警覺，顯見雙方家長在監督與教養上均有明顯疏漏。法院認定，若家長能勤加監督，當不致發生此類憾事，因此依據民法規定，判命雙方父母須分別與其子女負起連帶賠償責任。

審酌經濟現狀

在衡量精神慰撫金時，法官考量小花案發時年僅14歲，心智尚未成熟，此事件對其身心發展造成巨大打擊，受害母親也因身兼家庭生計重擔卻需面對女兒受害而痛苦萬分。法院綜合考量加害人家庭目前的經濟困境，包括阿強與小明家長目前多處於無業或低收入狀態，且需扶養多名子女，最終裁定被告應連帶賠償小花70萬元、賠償小花母親15萬元，總計85萬元。這項判決也採納了「不真正連帶債務」原則，只要其中一方被告完成給付，其他人在該範圍內即可免除義務。

