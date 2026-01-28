給陳漢典1.6萬禮金被嫌「太少」！ 小S妙回1句「殺很深」網友讚爆

陳漢典、Lulu黃路梓茵舉辦婚禮。李政龍攝



藝人陳漢典與LULU（黃路梓茵）1月25日，在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，共邀請了650名賓客到場，兩人的好人緣也吸引了半個演藝圈都到場祝賀。不過，曾經與陳漢典合作《康熙來了》多年的小S，日前已表態不會去參加婚禮，但會包給新人1萬6千元紅包，被開玩笑說「好少」。對此，小S也表態了，網友頗有感觸表示，「這句真的殺很深。」

針對陳漢典LULU大婚一事，小S日前受訪坦言不會出席婚宴，但禮會到，她會包1.6萬元禮金，不過記者補槍一句：「蛤？好少喔。」不過小S立刻妙回：「因為我很久沒工作了，而且小孩你知道去讀書，很花錢。」

相關影片在婚禮後再度被翻出，網友貼出影片並在Threads上感嘆，小S回應真的很猛、卻聽起來有點心酸，「但你仔細想，這不就是大人世界最真實的樣子嗎？」網友有說，真正刺人的並非錢多錢少，而是小S後面又補刀一句：「我跟他交情還好啊，你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好。」

網友也坦言，「這句真的…殺很深。」小S脫口的這番話，其實說穿了不就是我們很多人的人生嗎？「位子坐隔壁、午餐一起訂、IG互按讚、限動互回，看起來感情超好，可一到要掏心掏肺，或是真的要掏錢、掏時間的時候，才突然發現….喔！原來只是『還不錯的同事』而已。」

文章一出後，網友點頭共鳴：「只是把大家的心裡話說出來而已」、「先不管包多少！她能真實說出我跟他『還好』，就很誠實的打趴很多假面人了」、「至少小S說出實話，不會像有些人都是虛情假意」、「很多交情都是場面話，掏錢、掏心，才是真朋友，小S講得實在，有啥好心酸的？」

另外，也有網友稱讚：「小S應該算是漢典的貴人，身為長輩有給到1.6萬，我是覺得很不錯了」、「沒去現場還包1.6萬已經很多了好嗎」、「大家有覺得，吳宗憲是真心想包200萬嗎？」陳漢典婚宴紅包金額，也再度掀起演藝圈話題。

小S紅包上，除了寫滿祝福，更要求新人「次數」。翻攝陳漢典IG

另外，陳漢典今天也po出限時動態，放在小S的禮金紅包，雖未透露金額，但紅包上寫滿勉勵陳漢典愛妻，「跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一周至少做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，對於小S的教誨，陳漢典則寫：「謝謝S姐的照顧，這紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛妳喔！」

