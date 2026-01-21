給高南嘉參選人2提醒！賴清德：陳亭妃具優異實踐力必能團結地方

身兼民進黨主席的總統賴清德和民進黨高雄市長被提名人賴瑞隆、台南市長被提名人陳亭妃和嘉義縣長被提名人蔡易餘在記者會中呼喊凍蒜口號。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨今（21）日提名立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘，分別參選高雄市長、台南市長、嘉義縣長。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，為台南開創新局。他並做出2提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

民進黨今下午召開中執會，賴清德在會中表示，民進黨中央黨部上週根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生三位提名候選人。

賴清德指出，今天中執會將針對「2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。他說，這次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德一一介紹，蔡易餘擁有十年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。他深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

賴清德續指，陳亭妃歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向。他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴清德表示，賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴清德並做出兩點提醒：第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」他說，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德指出，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗民進黨的提名人選。他說，三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是民進黨提名候選人的責任。

身兼民進黨主席的總統賴清德和民進黨高雄市長被提名人賴瑞隆、台南市長被提名人陳亭妃和嘉義縣長被提名人蔡易餘以及現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在記者會中呼喊凍蒜口號。 圖：張良一/攝

身兼民進黨主席的賴清德總統為民進黨台南市長被提名人陳亭妃披上彩帶後，陳亭妃向賴清德握手致意。 圖：張良一/攝