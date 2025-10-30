給「鄭麗文主席」的建議 朱立倫：最重要是「任謗」

朱立倫強調，新任主席一定可以決定要哪些要留任、哪一些要新派，也相信很多優秀的地方黨部主委也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。（圖／黃威彬攝）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭。朱立倫今（30）日被問及下一步規畫時，強調自己是「國民黨永遠志工」，當然希望國民黨更好更強，需要他幫忙一定全力以赴。另外被問及給鄭麗文的建議，朱說擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」，當黨主席就是要承受。朱也強調，新任主席一定可以決定要哪些要留任、哪一些要新派，也相信很多優秀的地方黨部主委也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。

廣告 廣告

朱立倫今天出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後受訪，被問及給鄭麗文的「持家」的建議。對此，朱立倫表示，上禮拜跟鄭麗文見面時，做了很多很多的意見交換，包括人事、財務、黨務及選務，當然大家都知道擔任主席是非常辛苦的工作，不但要全力支持，也給他最大的祝福，但是自己特別講了一句話，「經國先生曾經講過，任勞任怨但是最難的是任謗」。

朱立倫表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是任謗，因為不同的意見不同的想法，在黨內是非常普遍，常常會有很多誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

被問及卸任主席後的下一步規畫，朱立倫說，他一定是國民黨永遠的志工，當然希望國民黨更好更強，需要他幫忙一定全力以赴。

朱強調，自己長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工，除了對於長輩關懷，對青年的培育工作也會持續努力，青年才是未來的希望，未來大家會看到朱立倫在很多青年培訓、培育工作上，也是非常好的志工，另外在國際的交流上也會持續的加強，只要對台灣有利、對國民黨有利全力以赴。

而總辭也包括地方黨部主為，鄭麗文表示「寧可相信是善意」。對此，朱立倫說，上禮拜跟鄭麗文有特別提到，總辭是建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大的空間。

朱立倫強調，新任主席一定可以決定要哪些要留任、哪一些要新派，也相信很多優秀的地方黨部主委也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出

粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉