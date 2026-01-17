給iPhone 11當獎勵！ 律師嘆「小孩覺得家裡窮」：同學拿的都比較新

律師林智群坦言小孩一直覺得家裡有點窮，感嘆「無法理解」。（圖／翻攝自Apple官網）

iPhone每年都會推出新系列，不少果粉會趁機換新機。律師林智群近日就換了iPhone 17，打算把舊機iPhone 11給兒子，但他坦言小孩一直覺得家裡有點窮，無奈感嘆「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？無法理解，但現在的小朋友就是會互相比來比去」。

日前律師林智群發文分享，自己的iPhone 11撐到現在，其實應該還可以再用2年，但最後還是換了iPhone 17 512G基本款。林智群提到，最近大兒子說班上同學幾乎都有手機，只有自己沒有，於是林智群和大兒子約定，只要這學期成績都有前5名，就把舊的iPhone 11給他，結果孩子連續2次都達標，林智群也笑說「iPhone 11看起來是不保了」。

不過，林智群表示，孩子一直覺得家裡有點窮，因為同學換下來的iPhone都比家裡的新，讓林智群感嘆「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？無法理解，但現在的小朋友就是會互相比來比去」。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「小孩通常都是自尊心作祟」、「我們沒上高中都沒有手機的」、「以前的小朋友就會互相比來比去啊」、「不需要給到17，用舊的就好」、「換吧！不一定要給最新的」，「我都是讓高中小孩用0元手機」、「現在手機效能都過剩，戰到不能用再換就可以了」。

