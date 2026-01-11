《絨毛兔的奇幻之旅》 點亮弱勢兒少藝術之夢

歲末年初，愛心不間斷！為推廣藝術平權無障礙，豐富弱勢兒少家庭的藝術美感體驗，「社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會」理事長黃舒郁邀請來自美國知名ODC（Oberlin Dance Collective）舞團蒞臨衛武營，演出歐美傳承百年的經典童話《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》舞蹈劇，該劇由來自美國舊金山的ODC奧柏林舞團，台美合作共十五位美國舞者，以及十位來自臺灣嘉義的小舞者共同演出，一月九及十日高市府社會局服務的弱勢家庭、單親家園及新住民家庭的兒少、家長及社工同仁們有機會一起進劇場看戲，社會局長蔡宛芬感謝捐贈者以行動支持藝術教育活動，讓孩子們在寒冬中感受社會的溫暖與正能量。(見圖)

社會局今(十一)日說明，《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》是改編自經典童話，講述愛與被愛如何讓玩具變得「真實」的溫馨故事，劇情深具教育意義。

國際舞台文化表演藝術交流協會希望透過這場高品質的劇場饗宴，讓平時較少機會接觸專業劇場的孩子們，能在衛武營國際級場館的視覺與聽覺震撼中，激發對生命的豐富想像力。

來自越南的阿芳說，難得可以帶全家人一起到衛武營看舞蹈劇團的演出，表演者用精采的肢體動作，生動的演出絨毛兔的心路歷程，家人看得好開心！兒子豪豪說，就好像真的跟絨毛兔一起夢想成真的感覺，好好看哦！單親家園王媽媽與女兒欣賞演出後，感動回饋，我也期許女兒能像絨毛兔一樣，成長過程逐漸有克服挑戰的勇氣，這場演出真的帶給我們很多力量。

社會局蔡宛芬局長表示，藝術教育是孩子成長過程中重要養分，但對於許多弱勢家庭而言，進入國家級劇院觀賞表演往往是未曾有過的經驗；感謝國際舞台文化表演藝術交流協會的慷慨解囊，在二○二六年的開端，這份禮物更是開啟孩子視野的鑰匙。透過《絨毛兔的奇幻之旅》的故事，孩子們能跨越生活壓力與課本框架，親身感受「愛」與「真實」的深刻意義，並將這份信念轉化為面對生活的勇氣。政府資源有限，民間力量無窮，未來將持續攜手各界善心團體，共同守護弱勢家庭。