統一發票今開獎！雲端發票專屬獎「中獎機會高」平均中獎金額奪冠

最新一期統一發票9、10月將於今天（25日）下午1時30分開出中獎號碼，彙整財政部電子發票整合服務平台資料，可以發現電子發票開出的千萬大獎張數是紙本的11倍以上；雲端發票「專屬獎」佔電子發票總獎金四成以上，不僅中獎機會多，平均中獎金額更比紙本發票多出約154元。

最新一期統一發票9、10月將於今天（25日）下午1時30分開出中獎號碼 。（示意圖／Getty Images）

根據財政部電子發票整合服務平台2022年2月至今（2025）年2月的資料顯示，電子發票開出的「1000萬特別獎」高達226張，而傳統紙本發票僅有20張，由此可知，電子發票開出的千萬大獎張數是紙本的11倍以上。

廣告 廣告

另外，全台傳統紙本發票總領獎金額為16億5406萬 3200元（約16.5億元），全台電子發票領獎金額約389.8億元，其中電子發票一般獎項為221億4225萬1600元（約221.4億元），雲端發票專屬獎為168億3792萬1700元 （約168.3億元），等同電子發票的總獎金規模約為紙本發票的23倍，且電子發票的領獎總金額中，有高達43.2%（約168億元） 來自「雲端發票專屬獎」。

依照統一發票給獎辦法，倘若是中100萬元、2000元、800元、500元等四個金額，一定是來自雲端發票；雲端發票平均每張中獎金額約為541元，高於整體電子發票平均432元，以及紙本發票平均中獎金額387元。

2024 統一發票中獎差距

財政部表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自2011年1、2月期起，統一發票每期增開千萬元特別獎，截至目前為止，台北市開出266張，穩坐冠軍寶座，新北市開出211張緊追在後，這也是唯二破兩百張的縣市。

其他縣市由台中市開出134張位列第三，高雄市開出126張位列第四，桃園市開出115張位列第五，其餘縣市均無破百，其中離島均未超過十張，澎湖縣開出5張，金門縣開出1張，而連江縣逾14年來未曾出現千萬發票的幸運兒。

撰稿：吳怡萱





