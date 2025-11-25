統一發票對獎 水電費、瓦斯費、電話費、網路費發票別錯過！發票哪裡看？中獎怎麼領？
今（25日）開獎！除了日常購物有發票，家戶常見的水費、電費、瓦斯費、電話費、網路費其實也都會開立發票，每到統一發票開獎時刻一樣可以對獎、領獎！究竟水費、電費、瓦斯費、電話費、網路費發票要去哪裡找？中獎又該怎麼領？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，把握住每個幸運的中獎時刻！
水費發票在哪裡？水費發票中獎怎麼領？
統一發票開獎後，台灣自來水公司會主動寄發中獎通知單；用戶亦可點進「」以載具號碼（年期別-載具流水號-檢核碼）查詢發票相關資訊。利用共通性載具索取無實體電子發票，或已捐贈電子發票的中獎人，則會由財政部主動通知中獎資訊。
收到水費發票中獎通知的用戶，領取中獎發票獎金的方式有三種：
填妥中獎當期水費繳費憑證上的領獎聯，持有效身分證件與中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，在領獎期限內前往，兌領獎金。
到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選「台灣自來水公司」或輸入載具類別編號EE0001，再輸入載具號碼年期別（5位）、 載具流水號（10位）和檢核碼（6位），列印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往，兌領獎金。
水費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者，成功扣繳水費後， 如果發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金，獎金會直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
其他水費發票相關疑問，請參考台灣自來水公司雲端發票專區「」頁面，下拉選單選擇「問題類別」；或致電免費服務專線1910（台北市請撥02-89780837），會有專人協助解惑哦！
電費發票在哪裡？電費發票中獎怎麼領？
台電會在統一發票開獎當月28日起，至財政部電子發票整合服務平台下載中獎清冊，並依規定，於開獎翌日起10日內主動通知中獎人；用戶亦可在開獎當月29日後，點進「」以載具號碼（年期別-流水號-檢核碼）查詢發票相關資訊。利用共通性載具索取無實體電子發票，或已載具歸戶者，則由，提供自動兌領獎服務。
收到電費發票中獎通知的用戶，領取中獎發票獎金的方式有三種：
到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選「台電公司」或輸入載具類別編號ED0003，再輸入載具號碼年期別（5位）、 流水號（10位）及檢核碼（15位），列印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往，兌領獎金。
電費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者，成功扣繳電費後， 如果發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金，，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
瓦斯費發票在哪裡？瓦斯費發票中獎怎麼領？
瓦斯費、天然氣費、石油氣費繳交後，應妥善保存已繳費通知單或繳費憑證。瓦斯公司會開立無實體電子發票，一旦用戶中獎便會主動發布通知；民眾也可透過自家瓦斯公司的官網查詢發票號碼，以為例，點進「」輸入用戶編號、29位載具號碼，即可確認發票相關資訊。
至於大家好奇在收到中獎通知後，該怎麼領獎？不同公司可能存在些微差異，但主要有以下三種方式能夠兌領獎金：
到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選自家瓦斯、天然氣或石油氣公司，或輸入載具類別編號（如欣桃天然氣公司是ED0015），再輸入載具號碼年期別（5位）、 載具流水號（10位）與檢核碼（5～15位），列印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往，兌領獎金。
瓦斯費、天然氣費、石油氣費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者，成功扣繳費用後， 如果發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金，獎金會直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
中華電信電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？
用戶可以點進「」，透過發票隨機碼、變動載具、ATM／信用卡三種方式登入，查詢單張發票詳細資訊，領取獎金的方式主要有以下三種：
以共通性載具、已歸戶之會員載具或變動載具開立之電子發票：用戶可進入，設定獎金領取方式，如獎金匯入金融帳戶、會員領獎等；無設定個人銀行帳戶者，則須按財政部通知列印中獎紙本發票，在領獎期限內前往，兌領獎金。
以會員載具未歸戶開立之電子發票：由中華電信通知中獎，並於開獎日翌日起10日內，以掛號寄送中獎發票紙本供買受人至，兌領獎金。
以變動載具未歸戶開立之電子發票：由中華電信以Email、簡訊、平信等方式寄送中獎通知。民眾只要持印有載具資訊的領獎收據之繳費通知，填妥領獎收據，在領獎期限內前往，就能兌領獎金；或可登入，查詢載具號碼後，前往超商多媒體機台（KIOSK），列印電子發票證明聯兌領獎金。無紙化帳單客戶（電子帳單、簡訊帳單等），則可進入，下載載具條碼後，前往超商多媒體機台（KIOSK）列印電子發票證明聯兌領獎金；或至列印繳費結果通知，以附有載具資訊的領獎收據，在領獎期限內前往，兌領獎金。
若有其他統一發票相關疑問，可以點擊「」，內有更詳細的說明哦！
台灣大哥大電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？
根據，用戶若想查詢電子發票字軌號碼，可至、手機直撥188或服務電話02-66062999查詢，領取獎金的方式主要有以下三種：
以共通性載具索取無實體電子發票或已載具歸戶者：發票中獎，且用戶已在設定獎金領取方式，財政部會直接匯款至個人銀行帳戶；無設定個人銀行帳戶者，則須按財政部通知列印中獎紙本發票，再向兌領獎金。
載具未歸戶者：用戶繳費後，須保管好印有電子發票載具條碼的繳費通知單，在單月25日統一發票開獎後，台灣大哥大會以簡訊或Email方式主動通知發票中獎人，中獎用戶應持繳費通知單，到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選台灣大哥大或輸入載具類別編號EJ0118，再輸入載具號碼年期別（5位）、 載具流水號（10位）和檢核碼（6位），印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往，兌領獎金。
電信費網路費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者：用戶成功扣繳費用後，如果發票幸運對中五獎1000元、六獎200元或雲端發票專屬仟元獎2000元，獎金會在開獎日次月6日直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
遠傳電信電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？
，請用戶妥善保管印有電子發票載具條碼的繳費通知單，每單月25日統一發票開獎後，遠傳電信會以簡訊、Email、紙本等方式，主動寄送中獎通知；用戶亦可登入遠傳官網後，透過「」頁面或下載「遠傳心生活」App（／）查看電子發票載具條碼，領取獎金的方式主要有以下三種：
以共通性載具索取無實體電子發票或已載具歸戶者：發票中獎，且用戶已在設定獎金領取方式，財政部會直接匯款至個人銀行帳戶；無設定個人銀行帳戶者，則須按財政部通知列印中獎紙本發票，在領獎期限內前往，兌領獎金。
載具未歸戶者：中獎用戶可持附有電子發票載具條碼資訊的領獎收據，在領獎期限內前往，兌領獎金。若不清楚電子發票載具條碼，可以點進「」或下載「遠傳心生活」App查詢，再到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選「電子發票」→點選「查詢中獎發票」→ 點選「公用事業」→ 點選「電信」→點選「遠傳電信（EJ0115）」→輸入「載具條碼資訊」→點選「列印中獎發票」，列印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往，兌領獎金。
電信費網路費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者：用戶成功扣繳費用後，如果發票幸運對中小額獎金，獎金會在開獎日次月6日直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※（財政部台北國稅局）
※（台灣自來水公司）
※（財金資訊股份有限公司）
※（台灣自來水公司）
※（台灣電力公司）
※（財政部主管法規查詢系統）
※（台灣電力公司）
※（經濟部國營事業管理司）
※（欣桃天然氣股份有限公司）
※（欣中天然氣股份有限公司）
※（中華電信）
※（台灣大哥大）
※（遠傳電信）
其他人也在看
苗栗男今生日陳屍家裡 頸眼瘀青驚揭非跌倒...遭2友爆頭奪命
苗栗市鄭姓男子今（25）日生日，卻被發現陳屍住家！原本以為單純跌倒喪命，但苗栗警分局員警和鑑識人員採證，發現頸部和眼部有不明的瘀青，進一步調閱相關影像，發生有兩名男子曾進入鄭男住家，兩男離開後，鄭男就再也沒出門。全案大逆轉，改以他殺偵辦，警方追查到兩男到案，今也將透過相驗釐清確切死因。太報 ・ 1 小時前
抓到了！苗栗獨居翁命案2嫌落網 卻互指「是對方幹的」
苗栗市67歲鄭姓獨居老翁今天（25）生日，但昨日被發現於住家內死亡，有他殺之嫌，老翁胞妹也泣訴，哥哥是被害的。經警方追查，拘捕2名42歲謝姓男子及27歲蕭姓男子到案；2人互指是對方傷害老翁，待檢警進一步查明。全案依準強盜致死、傷害致死罪嫌偵辦。自由時報 ・ 1 小時前
法人力挺！創意早盤亮燈股價攀新高 分析師：短線走勢保守看待
ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財廠創意（3443）近期獲得投信連5買，力挺600餘張，外資也持續加碼。創意今（24）日早盤開高一度亮燈漲停鎖在2,035元創下新高，隨後賣壓出籠，漲停打開，截至上午10時，暫報2,010元，上漲8.6%。對此，分析師表示，雖其基本面備受看好，但目前市場氛圍下，創高股的股價動能難延續。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛
88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛EBC東森新聞 ・ 1 天前
統一發票今開獎！歷年數據揭密：電子發票千萬大獎張數是紙本11倍 台北累計266個富翁
最新一期 9、10 月統一發票將於今（25）日下午 1 時 30 分開出中獎號碼。彙整財政部電子發票整合服務平台資料分析，電子發票開出的千萬大獎張數竟是傳統紙本發票的 11 倍以上；且雲端發票「專屬獎」占整體電子發票總獎金四成以上，不僅中獎機會多，平均中獎金額更比紙本發票多出約 154 元。而自民國100年新增千萬特別獎以來，台北已開出266張，新北市以211張緊追在後。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前
吳怡農不認輝達是政績？藍議員：那要翡翠水庫鋪光電才滿意？
[Newtalk新聞] 台北市政府24日宣布，已與新光人壽正式完成塗銷地上權解約，土地也回歸市府，後續將繼續與輝達推動專案設定地上權等事宜。然而，有志參選北市市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，這不該算是市府政績。對此，國民黨台北市議員曾獻瑩今（25）日反嗆，若排除市府在整個過程中的努力，恐怕任何市政成果都將被貼上「不算政績」的標籤，「難道要把翡翠水庫鋪滿光電板，才叫政績嗎？」 吳怡農今日接受廣播專訪，談及蔣萬安市府上任以來的表現。針對蔣市府表現，他直言仍有很多需要檢討地方。關於輝達案，他表示，市府拖到最後一刻才積極解決問題，因此輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績。 曾獻瑩指出，輝達在與北市府協商中，明確表示地上權必須回到市府手中是關鍵要件，只有市府先與新壽合意終止原有契約，收回地上權，才可能與輝達簽訂新的地上權合約。根據北市府與新壽的合約，新壽本身並不能直接將地上權轉讓給輝達，所以市府要求解約、塗銷登記，是為了合理合法取得土地，為輝達打造進駐空間。 他強調，從與新壽協商解約、地政局加速完成法定程序、產發局啟動後續審查，到市府與中央部會協調並最終完成地上權塗銷，全流程都在合法架構下迅新頭殼 ・ 1 小時前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體族群回神！力積電續跌…國家隊掃貨3475張 撒1.1億捧成買超第3大
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股上市指數昨（24）日終場上漲69.30點，26504.24點，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。上週五（21日）美股收盤表現強勁...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地價稅8千變4萬！兄妹繼承自住房竟收「天價稅單」申訴大逆轉 代書曝稅務局出包關鍵...
每年11月是地價稅繳納時間，繳納期間到11月30日截止，卻有民眾收到稅單發現，繼承的房屋以往地價稅費僅要繳納8000多元，今年收到地價稅卻高達4萬多元，稅費突然暴增4倍，十分不解。代書指出，少了關鍵一步驟，就無法享受地價稅優惠稅率，得白白多送錢給政府。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
【富邦金法說會1】談明年股利 總座韓蔚廷：「現金股息為主」
富邦金（2881）今（24）日下午舉行第三季法人說明會，針對外界關心股利政策？總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，他進一步說，還在編預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再跟投資人比較確切地報告。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術
台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手光持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前