統一發票對獎 水電費、瓦斯費、電話費、網路費發票別錯過！發票哪裡看？中獎怎麼領？

統一發票 今（25日）開獎！除了日常購物有發票，家戶常見的水費、電費、瓦斯費、電話費、網路費其實也都會開立發票，每到統一發票開獎時刻一樣可以對獎、領獎！究竟水費、電費、瓦斯費、電話費、網路費發票要去哪裡找？中獎又該怎麼領？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，把握住每個幸運的中獎時刻！

統一發票開獎，別忘了已繳費的水電、瓦斯、電話網路費也能對獎哦！（示意圖／Getty Images）

水費發票在哪裡？水費發票中獎怎麼領？

統一發票開獎後，台灣自來水公司會主動寄發中獎通知單；用戶亦可點進「 台灣自來水公司雲端發票專區 」以載具號碼（年期別-載具流水號-檢核碼）查詢發票相關資訊。利用共通性載具索取無實體電子發票，或已捐贈電子發票的中獎人，則會由財政部主動通知中獎資訊。

收到水費發票中獎通知的用戶，領取中獎發票獎金的方式有三種：

其他水費發票相關疑問，請參考台灣自來水公司雲端發票專區「 常見問答 」頁面，下拉選單選擇「問題類別」；或致電免費服務專線1910（台北市請撥02-89780837），會有專人協助解惑哦！

電費發票在哪裡？電費發票中獎怎麼領？

台電會在統一發票開獎當月28日起，至財政部電子發票整合服務平台下載中獎清冊，並依 電子發票實施作業要點 規定，於開獎翌日起10日內主動通知中獎人；用戶亦可在開獎當月29日後，點進「 台電電子發票平台發票查詢 」以載具號碼（年期別-流水號-檢核碼）查詢發票相關資訊。利用共通性載具索取無實體電子發票，或已載具歸戶者，則由 財政部電子發票整合服務平台 ，提供自動兌領獎服務。

收到電費發票中獎通知的用戶，領取中獎發票獎金的方式有三種：

持 印有領獎收據的紙本電費帳單 ，填妥相關資料後，在領獎期限內前往 財政部指定實體通路兌領據點 ，兌領獎金。

到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選「台電公司」或輸入載具類別編號ED0003，再輸入載具號碼年期別（5位）、 流水號（10位）及檢核碼（15位），列印出中獎電子發票證明聯後，在領獎期限內前往 財政部指定實體通路兌領據點 ，兌領獎金。

電費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者，成功扣繳電費後， 如果發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金， 獎金會直接匯入原扣款帳戶 ，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。

瓦斯費發票在哪裡？瓦斯費發票中獎怎麼領？

瓦斯費、天然氣費、石油氣費繳交後，應妥善保存已繳費通知單或繳費憑證。瓦斯公司會開立無實體電子發票，一旦用戶中獎便會主動發布通知；民眾也可透過自家瓦斯公司的官網查詢發票號碼，以 欣桃天然氣公司 為例，點進「 電子發票資料顯示 」輸入用戶編號、29位載具號碼，即可確認發票相關資訊。

至於大家好奇在收到中獎通知後，該怎麼領獎？不同公司可能存在些微差異，但主要有以下三種方式能夠兌領獎金：

中華電信電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？

用戶可以點進「 中華電信電子發票系統 」，透過發票隨機碼、變動載具、ATM／信用卡三種方式登入，查詢單張發票詳細資訊，領取獎金的方式主要有以下三種：

以共通性載具、已歸戶之會員載具或變動載具開立之電子發票： 用戶可進入 財政部電子發票整合服務平台 ，設定獎金領取方式，如獎金匯入金融帳戶、會員領獎等；無設定個人銀行帳戶者，則須按財政部通知列印中獎紙本發票，在領獎期限內前往 財政部指定實體通路兌領據點 ，兌領獎金。

以會員載具未歸戶開立之電子發票： 由中華電信通知中獎，並於開獎日翌日起10日內，以掛號寄送中獎發票紙本供買受人至 財政部指定實體通路兌領據點 ，兌領獎金。

以變動載具未歸戶開立之電子發票：由中華電信以Email、簡訊、平信等方式寄送中獎通知。民眾只要持印有載具資訊的領獎收據之繳費通知，填妥領獎收據，在領獎期限內前往 財政部指定實體通路兌領據點 ，就能兌領獎金；或可登入 中華電信電子發票系統 ，查詢載具號碼後，前往超商多媒體機台（KIOSK），列印電子發票證明聯兌領獎金。無紙化帳單客戶（電子帳單、簡訊帳單等），則可進入 中華電信電子帳單系統 ，下載載具條碼後，前往超商多媒體機台（KIOSK）列印電子發票證明聯兌領獎金；或至 中華電信電子帳單系統 列印繳費結果通知，以附有載具資訊的領獎收據，在領獎期限內前往 財政部指定實體通路兌領據點 ，兌領獎金。

若有其他統一發票相關疑問，可以點擊「 中華電信電子發票相關說明 」，內有更詳細的說明哦！

台灣大哥大電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？

根據 台灣大哥大電子發票宣導事項 ，用戶若想查詢電子發票字軌號碼，可至 台灣大哥大官網 、手機直撥188或服務電話02-66062999查詢，領取獎金的方式主要有以下三種：

遠傳電信電話費網路費發票在哪裡？發票中獎怎麼領？

遠傳電信官網提醒 ，請用戶妥善保管印有電子發票載具條碼的繳費通知單，每單月25日統一發票開獎後，遠傳電信會以簡訊、Email、紙本等方式，主動寄送中獎通知；用戶亦可登入遠傳官網後，透過「 查繳費/代收交易/發票記錄 」頁面或下載「遠傳心生活」App（ iOS請點我 ／ Android請點我 ）查看電子發票載具條碼，領取獎金的方式主要有以下三種：

