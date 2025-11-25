統一發票幸運兒是你嗎？花64元超商買飲品 抱走千萬大獎

114年9、10月期統一發票今天（25日）開獎，7-ELEVEN開出2張千萬元特別獎，其中一人在台北市信義區宏泰門市花新台幣64元買飲品、鮮食，就中1000萬元，另一人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品，中1000萬元。 全聯開出1張千萬元特別獎，中獎者在台北市中正南昌門市，消費85元購買鮮乳，獲得特別獎1000萬元。

（圖取自財政部Facebook）

統一超商統計，有2名消費者獲得千萬元大獎，4張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元，共有9名幸運兒，4名獲得200萬元特獎者，其中一人在新北市中和區藍山門市花196元購買飲品、鮮食，一人在嘉義縣朴子市嘉庚門市花70元購買飲料，一人在金門縣金寧鄉的金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰，一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

廣告 廣告

3名雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在高雄市茄萣區的新茄萣門市花39元購買飲品，一人在基隆市七堵區的七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食，一人在宜蘭縣員山鄉的員玉門市花71元購買飲品。

另外，全聯福利中心本期開出1張新台幣1000萬特別獎，開在台北中正南昌門市，中獎者僅消費新台幣85元購買鮮乳，就獲得特別獎1000萬元。全聯表示，全聯與量販大全聯114年9、10月份共開出超過27萬個獎項，提醒9、10月份有到全聯消費的民眾，記得對一下手中發票。

114年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為25834483，200萬元特獎號碼為46587380。頭獎（20萬元）3組分別為41016094、98081574、07309261。