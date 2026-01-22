統一發票沒中獎可以回收嗎？「環境部揭正解」丟錯恐罰款

你知道沒中獎的統一發票該怎麼丟嗎？每期統一發票開獎日都是許多民眾的小確幸，不過很多民眾會順手把沒中獎的發票丟回收，對此環境部宣導，電子發票不能當作紙類來回收；若是沒有注意相關規定，可能被處以新台幣1200元到6000元的罰款。

環境部化學物質管理署表示，每逢奇數月25日都是民眾發票對獎的日子，沒中獎的發票多半丟棄紙類回收桶，對此環境部宣導，電子發票的紙張材質為「感熱紙」，是許多塗層合成的紙材，包括隱色染料層、顯色劑、敏化劑、穩定劑等塗層，目前紙類回收技術上難以分離到只剩紙張纖維，所以必須當作「一般垃圾」丟棄，除了電子發票證明聯，常見的ATM提款單、彩券、銀行等候號碼牌等，都是感熱紙且不能當成紙類回收。

環境部指出，倘若民眾對於這一項紙材有疑慮，也可以下載財政部統一發票兌獎App申辦「電子發票載具」，消費時出示手機App上的載具條碼，請商家掃描後將交易憑證存入，成為「雲端發票」，就不用印製電子發票證明聯，也不必煩惱是否能回收等問題，還能參加財政部加碼的「雲端發票特別獎」的兌獎。

南投縣政府環保局補充，長條狀的傳統紙本發票，則屬於可回收物品，為紙類，請丟到紙類資源回收桶；除了手機載具之外，也可透過悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，減少垃圾量並省下對獎時間。

根據《廢棄物清理法》規定，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，須符合中央主管機關的規定；違反規定者，則可處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。

撰稿：吳怡萱



