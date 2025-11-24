統一發票雲端發票中奬怎麼領？載具歸戶如何操作？雲端發票領獎超簡單教學懶人包
統一發票25日開獎！「發票存載具嗎？」過去塞爆皮夾的發票，隨著科技生活的普及，大部分都能存到手機裡，方便程度大幅提升。不過，對於雲端發票、電子發票、載具歸戶等名詞，不少人還是霧煞煞。到底什麼是雲端發票？雲端發票專屬獎怎麼領？載具又該如何申請與歸戶？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！
雲端發票是什麼？跟電子發票差在哪？
財政部電子發票整合服務平台說明，兩者差異如下：
電子發票：指利用網際網路或其他電子方式，開立、傳輸或接收的統一發票，包含「雲端發票」與「電子發票證明聯」。
雲端發票：指不印出紙本的電子發票，把發票儲存在各種載具，或是透過捐贈碼將發票捐給受贈機關團體。
由此可知，電子發票分為可實體印出的紙本電子發票（又稱電子發票證明聯），以及沒印出來的無實體電子發票（也就是雲端發票）。換言之，雲端發票屬於電子發票的其中一種形式。
載具是什麼？和雲端發票有何關係？
所謂的載具，是指用來儲存雲端發票的工具，可分為以下兩大類：
共通性載具：經財政部核准，可在所有開立雲端發票商家使用的載具，例如手機條碼。一組手機號碼搭配一個電子信箱，就能形成個人專屬條碼，即便使用不同的載具App，都能查到每一筆消費明細。
非共通性載具：多項類型的通稱，我們常聽店員提的「發票存在卡片裡」，就屬於非共通性載具。各商家發行的會員卡（含實體卡、會員App等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、icash等）、信用卡、跨境電商電子郵件載具（與Google、Apple等境外電商交易時使用的電子信箱）、公共事業載具（含電力、電信、天然氣、自來水等，載具條碼印製於每期帳單上），都是非共通性載具的一環。
載具歸戶是什麼？有何好處？
上方提到，載具可分為共通性載具和非共通性載具。不過，非共通性載具不是走到哪裡都能用，建議將所有非共通性載具跟共通性載具（手機條碼）做綁定，而這便是所謂的「載具歸戶」。
如此一來，無論是到超商、餐廳、賣場等，只要是有提供發票存載具的店家，刷同一組手機條碼，就能輕鬆儲存雲端發票。民眾也可藉由載具歸戶，集中管理歸戶在手機條碼之下的各種載具所儲存的雲端發票。要是幸運對中統一發票開獎獎號，財政部電子發票整合服務平台便會統一以電子郵件通知，不會收到一大堆額外的訊息。
「Yahoo－你的每日生活指南：新聞、資訊與工具」App（iOS下載請點我、Android下載請點我），除了是你每日新聞生活的情報入口，也有儲存發票載具的功能哦！打開App後，進入會員中心的「載具發票」功能，並綁定之前在財政部電子發票整合服務平台上設定的手機號碼、電子信箱，就能在App裡，加入自己的手機條碼。此外，還可以在手機桌面的小工具新增條碼，點開螢幕便能掃描，加快結帳時間。
載具歸戶怎麼用？
根據「雲端發票小學堂－載具歸戶篇」，想進行載具歸戶，主要有四種方式：
統一發票兌獎App（iOS下載請點我／Android下載請點我）
開啟統一發票兌獎App。
點選載具歸戶。
點擊新增載具。
點選載具類別，填寫資料後確認，即可完成。
財政部電子發票整合服務平台
登入後，點擊歸戶設定，可點選會員載具歸戶，或其他載具歸戶。
若點選「會員載具歸戶」，點擊「+」，登入會員載具，即可完成。
若點選「其他載具歸戶」，選擇載具類型，填寫資料並送出，即可完成。
超商多媒體KIOSK
超商多媒體KIOSK機器有以下四種，詳細使用方式，建議讀者朋友前往財政部電子發票整合服務平台「」頁面，查閱消費者使用說明書。
統一超商ibon，請點擊「7-11-KIOSK消費者使用說明書」。
全家便利商店Famiport，請點擊「全家-KIOSK消費者使用說明書」。
萊爾富便利商店Life-ET，請點擊「萊爾富-KIOSK消費者使用說明書」。
OK便利商店OKgo，請點擊「OK-KIOSK消費者使用說明書」。
營業人個別入口
請從營業人會員平台進行歸戶設定。
雲端發票怎麼對獎？
雲端發票如果已歸戶至手機條碼，有以下兩種方式對獎：
財政部電子發票整合服務平台主動通知：財政部電子發票整合服務平台會寄送中獎通知至電子信箱。
統一發票兌獎App查詢：由統一發票兌獎App自動對獎，發票中獎一目了然。
若未歸戶至手機條碼，則可透過以下兩種方式對獎：
營業人主動通知：會員載具及公用事業載具。
發卡銀行主動通知：信用卡／簽帳金融卡。
除此之外，民眾也可以至財政部電子發票整合服務平台、營業人會員平台、四大超商多媒體服務機自行查詢。
舉統一發票兌獎App為例，完成綁定後，點選「發票存摺」，便能看到自己的雲端發票，單數月25日公布統一發票中獎號碼後，統一發票兌獎App會自動對獎，如果該張雲端發票中獎，最前面的圓圈會變紅色並顯示中獎金額；倘若沒有中獎，則圓圈會呈灰色並標示未中。
雲端發票專屬獎是什麼？
為了鼓勵民眾使用載具存發票，原本的紙本發票能對獎之外，雲端發票使用者，在單數月25日，還享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於多一種中獎機會。雲端發票專屬獎根據，獎金共有四個金額：
新台幣100萬元：開出1至1000組。
新台幣2000元：開出1000至10萬組。
新台幣800元：開出10萬至500萬組。
新台幣500元：開出10萬至500萬組。
雲端發票專屬獎中獎號碼去哪查？
由於雲端發票專屬獎不論獎金是100萬、2000元、800元、500元，都要雲端發票字軌及八位數號碼與中獎字軌號碼完全相同，才算中獎；因此中獎號碼會額外公告在，有興趣的民眾可以參考。
當然，雲端發票專屬獎中獎號碼開獎後，統一發票兌獎App也會自動對獎，如果該張雲端發票中獎，最前面的圓圈就會變紅色並顯示中獎金額。
雲端發票中獎怎麼領？
雲端發票的領獎方式，主要有以下三種：
獎金自動匯款：若有綁定銀行帳戶，雲端發票中獎獎金會在開獎日次月10日前，由財政部在扣除應納稅額後自動匯款，民眾不必進行任何的領獎手續。只需在的「領獎設定」，手動設定領獎帳戶一次，之後每期都能輕鬆在家等財政部匯款，非常方便，也不會發生逾期無法領獎的問題。
獎金24小時即時線上領取：下載並登入統一發票兌獎App，完成領獎資料填設定，中獎獎金即可24小時即時線上領取。操作方式如下圖。
實體通路領獎：取得紙本發票，並於領獎期限內，至兌獎實體通路領取獎金。實際操作方式，可參考下圖。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
