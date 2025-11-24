統一發票電子發票是什麼？中獎怎麼領？載具歸戶如何申請？錢包瘦身還能愛地球！

統一發票 的電子發票已推廣多年，你知道使用 電子發票 也是響應環保、愛護地球的方式之一嗎？財政部也增開雲端發票專屬獎，鼓勵民眾少拿紙本發票、多用手機載具。到底什麼是電子發票？載具又該怎麼申請？Yahoo新聞編輯室帶你了解！

統一發票存載具，你跟上了嗎？（示意圖／Getty Images）

電子發票是什麼？

電子發票包含「雲端發票」和「電子發票證明聯」。雲端發票指的是不印出紙本的發票，它會出現在手機的載具中，也可以透過捐贈碼將發票捐給受贈團體。電子發票證明聯則是印出紙本的發票，但與過去瘦瘦長長、每期有各種印花顏色的發票不同，較寬較短，通常店員會詢問消費者是否需要消費明細。民眾要是事後想查消費明細，也可以上 財政部電子發票整合服務平台 （電子發票整合服務平台首頁／全民稽核專區／一般性發票查詢），輸入發票號碼、發票日期、個人識別碼、四位隨機碼及圖形驗證碼等指定資訊，查看消費內容。

載具是什麼？

財政部電子發票整合服務平台指出 ，載具就是儲存雲端發票的工具，可分為共通性載具和非共通性載具。共通性載具是通過財政部核准，可以在所有開立雲端發票商家使用的載具，例如最常見的手機條碼。一組手機號碼搭配一個電子信箱，便能形成個人專屬條碼，就算使用不同的載具App，也都可以查到每一筆消費明細。

非共通性載具則是多項類型的通稱，簡而言之，常聽店員提的「發票存在卡片裡」，便屬於非共通性載具，它包含各商家發行的會員卡（含實體卡、會員App等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、iCash）、信用卡、簽帳金融卡、跨境電商電子郵件載具（跟Google、Apple等境外電商交易時使用的電子信箱）、公共事業載具（含電力、電信、天然氣、自來水等，載具條碼印製於每期帳單上）等。

行動號碼+電子信箱 3分鐘快速申請手機條碼

那麼共通性載具要怎麼申請呢？首先，進到 財政部電子發票整合服務平台 ，點選「手機條碼申請」，下滑閱讀完服務聲明條款並點選「同意」；接著根據指示輸入手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼），透過簡訊取得一次性密碼後，即可做出自己的手機條碼；最後登入電子信箱收取驗證信，開啟「變更驗證碼（密碼）」及「中獎通知」功能，就大功告成啦！往後消費只需打開手機條碼，請店家幫忙掃描載具，就能享受方便又環保的消費體驗。

完成歸戶、領獎設定 消費方便又環保

手機條碼、會員卡、悠遊卡，每張雲端發票都存在不同的地方，讓你暈頭轉向嗎？這時候只要開啟「歸戶」功能，就不用煩惱啦！歸戶的意思是將所有非共通性載具，全部存到手機條碼中，只要進入 財政部電子發票整合服務平台 ，點選右上方的「歸戶設定」，登入後選擇「會員載具歸戶」或「 其他載具歸戶」，查詢打算歸戶的商家後，按下左邊的「+」，便可將各種載具加入手機條碼。

除此之外，大家最關心的莫過於對獎與領獎的小確幸。連上 財政部電子發票整合服務平台 後，點擊「領獎設定」，依據指示輸入個人資料和匯款帳戶，往後如果雲端發票中獎，就能收到電子郵件通知，獎金也會自動匯款到該帳戶，不必擔心發票遺失、錯過領獎時間等問題。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

