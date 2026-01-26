統一發票114年11-12月開獎 幸運兒7-11花23元買泡麵中千萬

民國114年11、12月期統一發票中獎號碼昨天揭曉，統一超商開出三張千萬特別獎，其中一位在台中市南屯區精福門市花新台幣23元買泡麵，就抱回千萬大獎。全家便利商店開出兩張千萬特別獎、兩張特獎及五張雲端發票百萬獎，其中一位民眾僅消費9元，幸運獲得百萬元獎金。萊爾富則開出一張頭獎20萬元，民眾消費110元中獎；萊爾富也預告，28日將抽出「馬年福袋」台積電股票幸運得主。

（圖取自財政部Facebook）

114年11、12月統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）97023797；特獎（200萬元）00507588；頭獎（20萬元）3組分別為92377231、05232592、78125249。

統一超商統計，本期開出三張千萬特別獎、兩張200萬特獎及三張100萬雲端發票專屬獎100萬，共八名幸運兒，其中一位在台中市南屯區精福門市花23元買泡麵，就抱回千萬大獎。

（圖／統一超商提供）

全家指出，本期特別獎1000萬元共開出2組，獎落新北市淡水新江店、高雄市西灣店。其中淡水新江店中獎者僅花49元，購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，就幸運成為千萬得主；另一名高雄西灣店幸運兒則花費不到200元，購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰及經典原味熱狗等商品，同樣抱回千萬大獎。

特獎新台幣200萬元也開出2組，分別由全家新竹市鐵支店及屏東縣南州庄頭店開出，中獎者皆以不到300元的消費金額，幸運獲得200萬元獎金。

頭獎新台幣20萬元共有5名消費者中獎，開出店舖包括全家屏東昌賢店、新北市三重興富店、新北市中和雙捷店、台北市湖捷店及雲林縣斗六榮大店。其中最低消費金額僅69元，購買全家人氣鮮食「椒麻香蔥雞涼拌麵」中獎；其餘得主則分別購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治等商品，帶回20萬獎金。

（圖／全家提供）

全家指出，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票另設專屬100萬元獎項，本期共開出5組，獎落新北市五股蓬萊店、土城欣隆店、桃園市平鎮台達店、台南市新宅店及新北市三重中央店。得獎者購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等，其中最低消費金額僅9元，就幸運抱回百萬元。

（圖／全家提供）

除發票中獎外，萊爾富推出「百元抽台積電股票」，引發熱烈討論，繼前兩波直播抽出兩名幸運得主後，第三波公開直播抽獎將於28日下午3時登場，民眾可在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」收看。

萊爾富布局馬年新春商機，推出多款福袋、福箱商品，其中「馬年發財卡」有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，以及iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、台灣至越南雙人來回機票等獎項，每張發財卡還可至門市免費兌換三項好禮。