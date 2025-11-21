統一發票114年7-8月千萬獎2張未領 小心錯過期限成過路財神

財政部表示，民國114年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有兩張、五張未領，兌換期限至115年1月5日止。未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN開出的食品102元發票、於App Store訂閱費300元發票。

114年9、10月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有兩張、五張未領，兌領期限至115年1月5日止。

廣告 廣告

據財政部統計，截至目前，7、8月期未領的特別獎（1000萬元）發票尚有兩張，包含於App Store訂閱費300元、台南市龍崎區7-ELEVEN開出的食品102元發票等。

未領特獎（200萬元）發票則有五張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路上的7-ELEVEN購買食品132元、向元一瓦斯購買瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路的茶の魔手購買飲料的30元發票。